Поклонники с удовольствием обсуждают скандалы, интриги и нелепые поступки знаменитостей. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, "Дни.ру" собрали в специальной подборке.

С актрисой Агатой Муцениеце случилась страшная неприятность. Своими переживаниями знаменитость поделилась в социальных сетях.

Накануне актриса отправилась в лес. Во время прогулки на звезду напал клещ. Пострадавшая заметила опасное насекомое только по дороге в аэропорт. В качестве доказательства Агата Муцениеце разместила в социальных сетях видеозапись, сделанную в лесу.

В Сети обнародовали информацию о заработке телеюмористов на частных мероприятиях. Самыми дорогими артистами оказались Максим Галкин и Александр Ревва.



Отечественных юмористов частенько приглашают для проведения выпускных, свадеб, корпоративов и юбилеев. Однако выступление звездного комика могут позволить себе только очень состоятельные люди.

Телеведущая Анфиса Чехова высмеяла недостатки внешности популярной журналистки. По ее мнению, Ксении Собчак не помешает операция по изменению челюсти.

Несколько дней назад артистка отправилась в Южную Корею. В Сеуле она посетила местные музеи, магазины и рестораны, а также побывала в буддийском храме. Звезда не забыла заглянуть и в косметологический центр.

Основатель группы "На-на" точит зуб на наследника. Бари Алибасова разозлило поведение сына Бари Алибасова-младшего.

Говоря об отпрыске, шоумен высказался достаточно резко. Знаменитость не одобряет действия Алибасова-младшего. "Мой сын – больной человек. Я в больнице, а для него это пиар", – втоптал наследника в грязь основатель "На-на".

Алена Водонаева отправилась на отдых в Калифорнию. Фотографиями из отпуска звезда поделилась в Сети. Многие пользователи признались, что были разочарованы снимками модели.



Несколько часов назад блогер разместила фотографии, на которых она позирует на фоне природы в белом топе и джинсах модели "бойфренды". В подписи к посту звезда пожаловалась, что сильно поправилась, и новые джинсы подчеркивают ее недостатки.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.