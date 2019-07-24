"Жуткое было место и время": всплыло фото из бурной молодости Пьехи

Певец поделился с поклонниками в Instagram архивным кадром. Стас Пьеха показал, как проходили его юные годы.



На фото будущий артист находится в компании, но их лиц не видно. Сам подросток улыбается, глядя в камеру. "Танцы танцы... третью ночь. Клуб "Тоннель", начало 90-х", – подписал кадр стас Пьеха.

Пользователи соцсети живо отреагировали на пост исполнителя. Многие с неприязнью отозвались на публикацию. Некоторые фолловеры были в шоке от публикации, ведь ранее сам Стас Пьеха рассказывал, что в те времена употреблял наркотики и тусовался сутки напролет.

"Жуткое было место и время", "Молодец, что вылез из этого "Тоннеля", "Не пойму, в чем прикол, плакать надо", "Стас, жалко тебя и твои потерянные годы и здоровье, и радостно, что ты смог с этим всем справиться, хотя многие не смогли, а ты смог. Храни тебя господь", – прокомментировали архивное фото Стаса Пьехи подписчики. Были и те, кто написали, что будущий исполнитель в свои золотые годы был очень симпатичным парнем.