"С разворота по оператору": увлекшийся Харламов избил помощника (видео)
Гарик Харламов предпринял две попытки повторить трюк Джеймса Стейтема. Обе завершились провалом. В первый раз шоумен упал сам. Второй эпизод завершился трагично: он сбил с ног оператора. "Вот и подошел к концу русский народный челлендж "**** с разворота по оператору с бутылкой". Всем спасибо, расходимся", – подписал ролик Харламов.
Подписчики шоумена – люди с чувством юмора. Кое-кто посоветовал ему позвать на помощь Алексея Панина. Другие поздравили с победой над Евгением Плющенко – мол, удалось выполнить пятерной тулуп. Особо ехидные комментаторы предложили Харламову проделать этот трюк с бутылкой "Крота", пишет Teleprogramma.pro.
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