Даже в редкие теплые июльские дни не становится для звезд российского шоу-бизнеса поводом для того, чтобы отдохнуть от сплетен, скандалов и интриг. С свежей подборке мы собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года.



Алла Пугачева известна не только своими песнями, но и крылатыми выражениями. Поклонники артистки вспомнили совет Примадонны о том, как различать людей – и разместили его в Instagram.

Архивная фотография Аллы Пугачевой появилась в микроблоге дочери Примадонны и шоумена Максима Галкина, Лизы. В подписи к снимку – слова певицы, которые стали афоризмом.

Бари Алибасов не перенесет операции, врачи ждут, когда его состояние улучшится. Сам продюсер заявил, что ему стало лучше после того, как в квартире установили систему климат-контроля.

Состояние Бари Алибасова действительно тяжелое: ему необходима операция на пищеводе, но сейчас он ее не перенесет, утверждают медики. Тем временем сам продюсер, хотя и выглядит сильно исхудавшим, перестал жаловаться на здоровье.



Мария Порошина рассказала о проблемах в отношениях с дочерью. Актриса призналась, что в деле воспитания очень помогает отец Полины, Гоша Куценко. Он очень строгий родитель.

Мария Порошина так и не раскрыла тайну – кто же отец ее пятого ребенка. Поклонники, перебирая кандидатов на эту роль, добрались уже до близкого друга актрисы – Ярослава Бойко. Слишком много в последнее время появляется совместных фотографий этих артистов, да еще они на снимках нежно обнимаются.



Алла Пугачева и Лайма Вайкуле сходили на дискотеку. Две звезды, сидя у моря, обсудили достоинства встретившихся им на тусовке мужчин. Это не понравилось снимавшему все на видео Максиму Галкину, который приструнил размечтавшихся девушек.

Разгоряченные Алла Пугачева и Лайма Вайкуле никак не могли успокоиться, дамы вспоминали то одного, то другого кавалера. "Просто ноги отваливаются", – пожаловалась запыхавшаяся Пугачева. "Да ладно, ничего у тебя не отваливается", – оценивающе оглядела Примадонну Вайкуле.



С момента падения со сцены 75-летней Инны Чуриковой прошло уже больше недели. Артистка идет на поправку и даже сама высказалась о причинах инцидента.

Чурикова заявила, что ее подвело зрение. Знаменитость не исключает, что ей придется сделать операцию на глаза.



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