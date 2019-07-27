"Вам и не снилось": Куценко жестко взялся за непослушную дочь Порошиной

Мария Порошина так и не раскрыла тайну – кто же отец ее пятого ребенка. Поклонники, перебирая кандидатов на эту роль, добрались уже до близкого друга актрисы – Ярослава Бойко. Слишком много в последнее время появляется совместных фотографий этих артистов, да еще они на снимках нежно обнимаются.
Сама Мария Порошина тем временем пишет лестные отзывы о своей давней любви и отце ее ребенка – актере Гоше Куценко. Пост в Instagram, в целом, посвящен отношениям с Полиной, которой уже исполнилось 23 года. Девушка уже и сама состоявшаяся актриса, снималась в нескольких фильмах и сериалах.
Тем не менее, для Марии Порошиной Полина – дочь, которую все еще надо воспитывать. И Гоша Куценко в этом деле актрисе очень помогает.
"В отношениях со взрослыми дочерьми самое сложное – не перейти грань "подружка – мама"... Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается... Гоша постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось!", - написала Мария Порошина. Актриса добавила, что некоторые поступки дочери Куценко наотрез отказывается понимать.
Мария Порошина и Гоша Куценко были вместе на протяжении пяти лет. Брак свой актеры так и не зарегистрировали. Дочь Полина родилась в 1996 году.
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