Госпитализированная Чурикова обратилась к народу из больницы

Чурикова заявила, что ее подвело зрение. Знаменитость не исключает, что ей придется сделать операцию на глаза.
Артистка отметила, что серьезных травм она при падении со сцены не получила. "Я сама, когда упала, думала, что что-то опасное. Но мои косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь. Врачи ко мне очень внимательны", – цитирует 75-летнюю актрису сайт "Комсомольская правда".
Медики, в свою очередь, говорят, что состояние Инны Чуриковой тяжелое, поэтому говорить о скорой выписке по меньшей мере странно. Что происходит с артисткой, точно не известно.
Напомним, что во время спектакля "Старая дева" Инна Чурикова упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации Института имени Склифосовского заподозрили, что она сломала ребра. К счастью, актриса отделалась ушибами.
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