Единственную толстовку принцессы Дианы продадут с молотка

Бостонский аукционный дом выставил на торги единственную толстовку принцессы Дианы, в которой она занималась спортом. на кофте изображен логотип авиакомпании Virgin и надпись Fly Atlantic.
Владелец толстовки – личный тренер принцессы Дженни Риветт говорит, что принцесса занималась спортом исключительно в этом свитере, чтобы доказать СМИ, что она носит простую одежду. Теперь тренер рассчитывает выручить за толстовку 5 тысяч долларов. Как говорится в описании, Диана получила толстовку в подарок от владельца Virgin Ричарда Бренсона.
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