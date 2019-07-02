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Шоу-бизнес

Знаменитая певица откровенно о раке и самоубийстве сына

Тина Тернер. Фото: www.globallookpress.com
Всемирно известная певица Тина Тернер дала откровенное интервью. Легендарная артистка рассказала о том, как боролась с раком кишечника, и раскрыла причину самоубийства сына.
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Около двух лет назад оборвалась жизнь 59-летнего сына Тины Тернер. Тогда зарубежные журналисты как с цепи сорвались в надежде заполучить драгоценный эксклюзив – комментарий артистки. Однако никакие самые заманчивые предложения не смогли разговорить певицу. Тина упорно молчала о том, что стало причиной смерти ее первенца.

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Тело Крейга Тернера было обнаружено в его доме в Калифорнии. Он был старшим из сыновей 79-летней певицы: мальчик родился в 1959 году от саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Крейг работал агентом по недвижимости, вел тихую и размеренную жизнь. А еще был одиноким – настолько, что предпочел покинуть этот мир.

Об этом Тина рассказала в интервью CBS Sunday Morning. А еще поведала о тяжелой жизни с бывшем мужем Айком, который не раз поднимал на нее руку, и о раке кишечника. Кроме того, артистка назвала причину самоубийства сына. Тернер уверена: он свел счеты с жизнью из-за того, что так и не встретил по-настоящему близкого человека. "Я думаю, Крейг был очень одинок", – сказала певица. По ее мнению, сына это обстоятельство очень угнетало.

Судьба Тины Тернер была очень непростой: она вытерпела домашнее насилие, перенесла ряд тяжелейших проблем со здоровьем (рак и пересадку почки), у нее умер старший сын, однако артистка не ропщет. "У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с озером, я так спокойна... Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, прожила это без стыда и осуждения. И я счастливый человек", – заключила звезда.

Автор: Наталья Аряева2 июля 2019, 14:30

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