Голливудского актера застали рядом с голым мужиком

У американской звезды появилось пару свободных дней в перерыве между работай. Поэтому он в компании друзей решил махнуть на пару дней на Ибицу.
К слову, Броуди уже приезжал сюда пару месяцев назад – в мае. Судя по всему, испанский остров, известный во всем мире лучшими вечеринками и диджеями, пришелся актеру по душе.
Удивительно, но Эдриен не поддался искушению в городе соблазнов. Вместо ночной попойки с танцами он предпочел остаться в своем отеле, чтобы хорошенько выспаться. Тем более, что весь день он провел под палящим солнцем на берегу Средиземного моря.
Собственно, именно во время принятия солнечных ванн, журналисты смогли запечатлеть американскую знаменитость. Кадр получился грандиозным. Броуди стоит, ссутулившись, спиной к объективу и смотрит вдаль. На нем пестрые плавательные шорты с белыми и салатовыми цветами.
Но вся изюминка снимка заключается не в образе Эдриена. На заднем фоне, стоя на доске для серфинга, проплывает абсолютно голый мужчина. Впрочем актера, видимо, это ни капли не смутило.
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