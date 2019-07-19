Голливудского актера застали рядом с голым мужиком

Голливудский актер Эдриен Броуди, получивший наибольшую популярность после выхода в свет фильмов "Кинг Конг" и "Пианист", редко появляется перед объективами фотокамер. Тем не менее, журналистам иногда удается подловить его в самый неподходящий момент.

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