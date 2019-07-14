Грязные скандалы, дерзкие выходки, закулисные интриги бывают частыми спутниками знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года.

Телеведущая в очередной раз доказала, что может защитить себя и своих близких. Лера Кудрявцева жестко ответила недоброжелателю в социальных сетях.

Один из пользователей жестко прошелся по снимку наследницы звезды. Подписчик раскритиковал сравнение малышки с пирожком. "Фу, зачем писать про пирожок... Глупо", – написал он. Лера Кудрявцева ответила ему в резкой форме. "Еще раз фукните, и слетите с моей страницы", – заявила звезда.

Невеста Тимати находится уже на седьмом месяце беременности. Анастасия Решетова призналась подписчикам, что перед родами столкнулась с серьезной проблемой.



"Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится. Про спину вообще молчу", – поделилась возлюбленная рэп-исполнителя.



Певец Стас Костюшкин стал гостем программы "Честное слово с Юрием Николаевым". Артист поведал об отношениях с супругой Юлией Клоковой.

Музыкант заявил, что его жена обладает "взбалмошным характером". "Зимой мы обсуждали условия развода. Ходили такие разговоры между нами, что все может закончиться в этом году", – поделился исполнитель.

Певица Вера Брежнева практически не делится с поклонниками подробностями отношений с супругом. Однако недавно знаменитость сделала исключение, опубликовал совместное фото с Константином Меладзе.

В черно-белом кадре исполнительница сидит верхом на композиторе. "Самая красивая пара!", "Храни Бог вас и вашу любовь! Вы чудесные!", "Прекрасное фото, прекрасные вы оба на нем!", – написали восхищенные пользователи.

Стало известно о состоянии Шатунова после пережитой операции

За последние несколько недель певец Юрий Шатунов пережил несколько операций. Музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о самочувствии исполнителя.

Он подтвердил, что артист идет на поправку. В ближайшее время Юрий Шатунов вылетит в Сочи, где проведет время с семьей. "После периода реабилитации в Сочи, Юру ждет продолжение тура по городам России", – заявил Андрей Разин.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

