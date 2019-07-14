Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Воскресенье 14 июля
Лента новостей
15:51
Известная поэтесса скончалась после продолжительной болезни
13:49
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
12:12
Стало известно о состоянии Шатунова после пережитой операции
11:47
Онкобольной Клюев прервал молчание после тревожных слухов
11:34
"Импортный ребенок": полуголая Штурм впервые показала внука
11:14
Бывшая невеста готовится нанести Тимати удар
11:06
"Прекрасная пара!": Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге
10:58
"Не читайте до обеда газет": Лобода выступила с заявлением после скандала
10:41
"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе
10:18
"Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича
10:10
Нелепый Зеленский в красных труселях рассмешил народ
06:17
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
03:21
Маркл обвиняют шантаже принца Гарри
00:09
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
22:18
Участники группы "Гости из будущего" приняли непростое решение
20:04
Малахова попросили отставить в покое "беременную" от Киркорова миллиардершу
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года
16:51
Уголовница из Москвы "заминировала" вокзал
16:09
Раздетую Цымбалюк сняли во время неги с любовником и его дружками
15:21
"Пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
15:09
Умер знаменитый хоккейный тренер
14:36
Только из душа: Виторган показал новую зазнобу в интимный момент
14:12
Путин ловко отбил хамскую провокацию Зеленского
13:37
В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой
13:33
Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
13:03
Опубликовано трогательное видео с сыном Жанны Фриске
12:58
Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
12:27
Волочкова плюнула в надоедливых завистников
11:51
Высоцкая заявила о нежных чувствах к Домогарову
11:14
Полгода после родов: Порошина блистала в купальнике на детском празднике
11:11
Успенская показала последствия жуткой травли
10:34
Истязающая себя голоданием Гузеева оказалась в клинике
10:15
Малахава сурово наказали за связь с Украиной
08:31
"Вообще никакой": на Шнурова вылили ушат помоев
06:23
"Дьявольски хороша!": Ходченкова оторвалась на светском мероприятии
04:15
"Идеала не существует": Шейк высказалась о браке после разрыва с Купером
02:01
Выявлена смертельная опасность каши
00:34
Отважная Дакота разделась для мужского журнала
23:21
"Пара-мечта": Водянова впервые за долгое время вывела в свет мужа
22:51
В Абхазии в ДТП погибла россиянка
22:29
Родившая Савельева удивила неожиданным образом
21:59
Растоптанный звездами "Давай поженимся!" Харламов получил поддержку
21:48
"Вы меня сглазили!": Гагарина заговорила о беременности
21:27
"Надо контролировать выпады": Ольгу Бузову призвали к ответу
21:12
"По-братски": Лукашенко подготовил очередную пакость России
21:05
"Как подросток!": подтянутая Повереннова засветила стройные ноги
21:02
Житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии
20:37
"Целовались, пока не взошло солнце": женатый Буйнов рассказал о горячей ночи с девушкой
20:29
Потерявшего голову Крида жестоко избили на съемочной площадке
20:25
"Девушка на одну ночь": Каменских поделилась кадром из постели с супругом
20:21
Обнаружены три неизданных сценария Стэнли Кубрика
19:59
Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании
19:45
Любителя грязного белья Малахова отправили на перевоспитание
19:29
Boeing совершил экстренную посадку из-за инфаркта у пассажира
19:14
Адреналинщица Сябитова упала с большой высоты
19:04
Москвичка пропала при загадочных обстоятельствах после ссоры с мужем
18:58
"Неправильный выбор": страшная смерть дочери русского миллионера в Лондоне
18:35
Сняла трусы в вагоне: женщина шокировала странным поведением в московском метро
18:32
"Не хватало секса": названа причина развода певицы Лолиты с мужем
18:26
Меньшова сбежала в Америку вместе с семьей
18:17
"Красивый вид!": Пегова потрясла пышными формами в купальнике
18:13
Как стереотипы лишают нас счастья
17:51
"Радон" очищает зараженную радиацией землю в Москве
17:49
Потерявший стыд украинский телеведущий обматерил Путина
17:33
"Темная лошадка": Маркл погнали в шею из-за дикого характера
17:26
В России высмеяли бессильные США
17:14
Американский переводчик стихов Пушкина получил российский паспорт
16:54
"Сногсшибательная": помолодевшую Ротару сравнили с невесткой
16:47
Редакторы "Пусть говорят" "заказали" избиение родственника сестер Хачатурян
16:38
В "ЕР" предложили включить ремонт детсадов в нацпроект "Демография"
16:28
В Петербурге неравнодушные жители отомстили живодеру
16:20
Организатор госпитализации Алибасова заговорил
16:09
"Начала с головы": затравленная за полноту Рубцова резко изменилась
16:04
Гид по фестивалю Moscow Flower Show 2019
16:01
Известный футболист объявил о завершении карьеры
15:54
Смелый клип победившей в "Голосе" дочери Алсу потряс народ
15:46
Бузова раскрыла неожиданные подробности развода
15:44
Семенович откровенно рассказала о будущем ребенке
15:35
Муцениеце оказалась в серьезной опасности
15:24
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
15:08
"Это моя бывшая": Михаил Шац о сенсационном возвращении
15:01
После операции Тарасов оказался в инвалидной коляске
14:52
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июля 2019 года
14:47
Солистка группы "Непара" похудела до неузнаваемости
14:45
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
14:31
Песков рассказал о самых первых словах Путина Зеленскому
14:27
Под Москвой объявили желтый уровень опасности
14:23
"Помереть должен": Корчевников узнал о жуткой опухоли Березина
14:13
На Панайотова напал с ножом пьяный обезумевший фанат
14:12
Звезду фильма "Легенда №17" отвезли в полицию из-за женщины
14:03
Совет на выходные
13:54
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко
13:48
Поговорившего с Путиным Зеленского обвинили в наглом самопиаре
13:46
В Ленобласти нашли труп мужчины с пробитой головой
13:43
Зеленский обещает повторить страшную ошибку Порошенко
13:34
Похотливый дружок изменил Волочковой с юной балериной
13:12
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)
13:11
Вайкуле о конфликте с Крутым: Он обижается несправедливо
13:11
Особо извращенный секс: сенсационная версия убийства 23-летней стюардессы в Москве
13:09
В Иркутской области из-за пожаров объявлен режим ЧС
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Как стереотипы лишают нас счастья
Выявлена смертельная опасность каши
Отважная Дакота разделась для мужского журнала
"Идеала не существует": Шейк высказалась о браке после разрыва с Купером
Меньшова сбежала в Америку вместе с семьей
Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Грязные скандалы, дерзкие выходки, закулисные интриги бывают частыми спутниками знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года.
прочитано 466 раз

Разъяренная Кудрявцева встала грудью за маленькую дочь

Телеведущая в очередной раз доказала, что может защитить себя и своих близких. Лера Кудрявцева жестко ответила недоброжелателю в социальных сетях.


Один из пользователей жестко прошелся по снимку наследницы звезды. Подписчик раскритиковал сравнение малышки с пирожком. "Фу, зачем писать про пирожок... Глупо", – написал он. Лера Кудрявцева ответила ему в резкой форме. "Еще раз фукните, и слетите с моей страницы", – заявила звезда.

Беременная невеста Тимати с трудом передвигается 

Невеста Тимати находится уже на седьмом месяце беременности. Анастасия Решетова призналась подписчикам, что перед родами столкнулась с серьезной проблемой.

"Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится. Про спину вообще молчу", – поделилась возлюбленная рэп-исполнителя. 

"Взбалмошный характер": Костюшкин высказался об уходе от жены 

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы "Честное слово с Юрием Николаевым". Артист поведал об отношениях с супругой Юлией Клоковой.

Музыкант заявил, что его жена обладает "взбалмошным характером". "Зимой мы обсуждали условия развода. Ходили такие разговоры между нами, что все может закончиться в этом году", – поделился исполнитель. 

"Прекрасная пара!": Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге

Певица Вера Брежнева практически не делится с поклонниками подробностями отношений с супругом. Однако недавно знаменитость сделала исключение, опубликовал совместное фото с Константином Меладзе.

В черно-белом кадре исполнительница сидит верхом на композиторе. "Самая красивая пара!", "Храни Бог вас и вашу любовь! Вы чудесные!", "Прекрасное фото, прекрасные вы оба на нем!", – написали восхищенные пользователи.

Стало известно о состоянии Шатунова после пережитой операции

За последние несколько недель певец Юрий Шатунов пережил несколько операций. Музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о самочувствии исполнителя.

Он подтвердил, что артист идет на поправку. В ближайшее время Юрий Шатунов вылетит в Сочи, где проведет время с семьей. "После периода реабилитации в Сочи, Юру ждет продолжение тура по городам России", – заявил Андрей Разин.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

14 июля 2019, 18:30

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Долго не протянет": Зеленскому вынесли суровый вердикт
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
В России высмеяли бессильные США
Сделано заявление о распаде Украины

Шоу-бизнес

"Наш ответ бывшему": Богомолов крепко вмазал Виторгану
За затравленного Малахова встали горой
"Гены не заткнешь": дочь Пугачевой очаровала зажигательным танцем
"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе

Интимное признание певицы
Шоу-бизнес

Онкобольной Клюев прервал молчание после тревожных слухов

Актер поговорил с журналистами
Шоу-бизнес

Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток

Певица дала эксклюзивное интервью
Шоу-бизнес

"Прекрасная пара!": Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге

Артистка выложила личное фото

Гороскоп

Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко
Сексуальные толстушки порезвились с горячими жеребцами
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Спорт

Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru