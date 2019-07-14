Вера Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге
В кадре исполнительница запрыгнула верхом на спину своего возлюбленного. Черно-белый снимок передает целый спектр положительных эмоций, пара счастливо улыбается друг другу.
Брежнева рассказала, что ее песня "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит параде "Русское радио" и вскоре получит Золотой Граммофон. "Значит вы голосовали, а значит она пришлась вам по душе! А значит люди любят друг друга! Вот это и есть огромное счастье!", – подписала пост Вера.
Поклонники искренне порадовались за свою любимую певицу и поддержали ее. "Будь счастлива, мою энергию направляю на тебя! Может мой грамм любви и добавит в чашу весов всего самого хорошего для тебя!", "Вы такая открытая и невероятно позитивная!", "Вы великолепная! Красивая, умная, открытая, весёлая! Обожаю вас с первого мгновения появления!", – высказывались восхищенные фанаты.
"Спасибо за светлые песни", – искренне поблагодарила подписчица.
Также многие отметили, как здорово супруги смотрятся вместе. "Самая красивая пара!", "Храни Бог вас и вашу любовь! Вы чудесные!", "Прекрасное фото, прекрасные вы оба на нем!" "Константин счастливый рядом с вами! Любите друг друга!", "Сколько много нежности и любви в этой фотографии!", "Гармоничная пара со светящимися от счастья глазами", – отмечали пользователи Сети.
Звезда получила проблемы со здоровьем из-за диеты
Артиста просто размазали
Модель поделилась сокровенными мыслями
Парень признался в содеянном
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Бывший муж теперь мой начальник
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Страпон
Как назвать собаку?
Жена алкоголичка
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый
Должна платить за его долги
Как убрать дряблость с ног