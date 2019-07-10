Гарик Харламов предстал в оригинальном образе
На видео юморист запечатлен с окладистой бородой и длинными волосами. "Волосатое настроение", – подписал пост Харламов.
Подписчики пришли в восторг от нового облика знаменитости. Все кому не лень оставляли юмористические комментарии. "Гарик ясно гнездышко!", "Надо было на ноге это сделать!", "Во имя отца, сына и святого Эдуарда!", "Остатки еды в бороду!", "Можно смотреть на четыре вещи бесконечно: огонь, вода, выдача зарплаты наличными и эту бороду", – иронизировали фанаты.
Многие также отметили, что новое амплуа Харламову подходит даже больше, чем его привычный образ. "Меняй внешность, очень идет", "Ну нормально! Оставляй так!", "Выглядишь лучше, чем обычно", – высказывались поклонники.
Некоторые же отнеслись к видео скептически. К счастью, таких оказалось немного.
"Дурак дураком... Взрослый мужик, просто скучно, видимо", – отметил критик.
Напомним, ранее ведущая программы "Давая поженимся" Роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова из-за его шуток про Ларису Гузееву. Как писали "Дни.ру", она посоветовала юмористу думать о последствиях.
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