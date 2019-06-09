Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом

Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.

23-летняя сестра вокалистки отмечает, что из-за тренировок с любимым человеком удается встречаться только по выходным. "Да, спорт в этом плане мешает. У меня один выходной в пять дней. Это очень тяжело. К тому же по правилам вечером нам запрещено выходить из тренировочной базы", – рассказала девушка.

Мария Шурочкина – Заслуженный мастер спорта. Девушка занимается синхронным плаванием.

Семь лет назад она попала в сборную России, в составе которой привезла олимпийское золото Рио-де-Жанейро. Всего на счету Марии Шурочкиной 16 золотых медалей с различных чемпионатов.

Отметим, что отец Марии тоже знаменитость – Владимир Шурочкин – экс-солист группы "Ласковый май". До недавнего времени он был продюсером старшей дочери Анны, известной как певица Нюша. Мама олимпийской чемпионки – Оксана Шурочкина – мастер спорта по спортивной гимнастике.

"Благодаря маме я исполняю свою акробатическую роль на профессиональном уровне", – заметила спортсменка. Мария Шурочкина добавила, что в проект "певица Нюша" мама "вложила" немало сил и средств. Оксана продала квартиру, чтобы помочь старшей дочери завоевать сцену. Об этом сообщает PEOPLETALK.