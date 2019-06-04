Мычит от удовольствия: сексуальную Семенович сняли в бане
Анна Семенович в последнее время раскрывает секреты своего отношения к жизни. Певица объясняет подписчикам, как получать удовольствие от каждого момента. На сей раз артистка решила показать на примере, как это делается.
Обладательница пышных форм опубликовала видео, на котором предстала перед поклонниками в бане. Объяснений не потребовалось – Анна Семенович просто стонет от удовольствия. Фанаты тоже, судя по всему, лишились дара речи от такого зрелища.
Артистка активно пропагандирует идею о том, что будущее человека определяет его взгляд на жизнь. "Нужно просто направлять свою энергию на все хорошее. Прям заставлять себя замечать солнце, вкусный кофе, улыбку прохожего, наслаждаться запахом цветов, брать и переключать свое внимание с негатива на позитив!" – подписала Анна Семенович фотографию, на которой позирует в цветастом платье на берегу Москвы-реки.
Певица уверена, что в жизни нужно все делать по любви – и чаще улыбаться.
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