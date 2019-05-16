Доведенная Семенович решилась на радикальный шаг

Отношения с мужчиной стоили Анне Семенович нервов, боли и переживаний, которые распространились и на прочие аспекты жизни. Эффектная артистка решила порвать с ними раз и навсегда.

Сложно представить, что у неунывающей Анны Семенович может быть плохое настроение. Однако на своей официальной странице в Instagram артистка откровенно рассказала о периоде, когда ее захлестнула депрессия.

"Я перестала замечать все то хорошее, что окружало меня и я буквально скатилась в жалость к себе, и негативное мышление (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Наверное это было связано с большими перегрузками на работе, в тот момент я находилась в разрушительных отношениях с мужчиной, пела песни в которые сама не верила и все время была уставшей и грустной😲 Мой мозг все время цеплялся за негатив и в тот момент моя Жизнь стала наполняться <негативными> ситуациями. Я еще больше злилась на себя, на Судьбу и на всех вокруг", – написала Семенович.

Доведенная до точки певица решилась на радикальный шаг и покинула страну. "Я решила, что мне нужно остановиться и разобраться в ситуации, я задала себе вопрос, Что я делаю не так, что в моей Жизни происходят мало – приятные вещи? Я взяла билет и совершенно одна улетела отдыхать, чтоб разобраться в ситуации. Я лежала на солнце читая <умные книги> и говорила сама с собой!" – вспомнила звезда.

В ходе путешествия она приняла несколько важных решений: прекратить отношения с мужчиной, которые не доставляли радости, начать исполнять нравящиеся ей песни и улыбаться каждому дню. "Кажется , как все просто и понятно, но мне понадобилось все мое мужество и сила, чтоб действовать по плану который я наметила. Привычка негативного мышления тащила меня обратно в негатив😡 Но я справилась 💪🏼и теперь я контролирую свои мысли , я направляю их в сторону красоты, добра и позитива, по прежнему я раз в год летаю на неделю одна отдыхать с < умными книгами> чтоб почистить свою Жизнь и зарядиться позитивной энергией", – похвалилась Анна Семенович.

Сейчас артистка благодарна жизни за тот тяжелый период. "Я научилась любить себя и слышать свои желания, не смотря на мнение окружающих ☀ Говорите с собой любимые, слушайте себя и ничего не бойтесь. Это тоже пройдет", – завершила пост Анна Семенович.