Заносчивая красотка бросила Дмитрия Губерниева перед ответственным шагом
На днях известный комментатор поделился самы сокровенным на Ежегодной всероссийской премии "Выпускник-2019". Разговорить его удалось "Miss Fashion TV Russia", а также автору и ведущей собственного Youtube-канала Stars News TV – Яне Захаровой.
В ходе беседы тетелзвезда призналась, что его первую любовь звали Лена Лукьянова. Также он добавил, что пару лет назад он случайно встретил ее с мамой.
По его словам, в своем время девушка отшила его в самый важный момент. На выпускном вечере он планировал вывести отношения на новый уровень, но возлюбленная заявила, что ей спортсмены не нравятся.
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