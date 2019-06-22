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Анна Семенович рассказала о ребенке от Константина Меладзе

Анна Семенович. Фото: http://www.globallookpress.com
Анна Семенович наткнулась на статьи о своей личной жизни. Звезда не ожидала, что сплетни так далеко зашли, и решила рассказать всю правду.
прочитано 762 раза

Знаменитость записала обращение к подписчикам в Stories в своем Instagram. Она признается, что после прочитанного прибывает в легком шоке."Вроде крупные центральные порталы, уважаемые, такое пишут", – недоумевала звезда. 

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Далее она опубликовала скриншоты из нескольких изданий. Как сообщает "Вокруг.тв",  в одном ее назвали грязной, во втором утверждают, что она лежит в больнице. Ну и на десерт самое интересное – она беременна одновременно от троих: Константина Меладзе, Дмитрия Нагиева и Николая Баскова.

"Давайте сразу развеем мифы", – начала Анна. Было заметно, что актриса настроена решительно.

По ее словам, даже несмотря на то, что у нее отключили горячую воду, грязной ее уж точно не назовешь. На госпитализации она сейчас не находится, а вполне здоровая летит в Санкт-Петербург на выступление, никаких гастролей она и не думала отменять. Не осталась без комментариев и информация про беременность.

"Мне, конечно, льстит, что мне приписали таких шикарных женихов, но, мне кажется, у каждого из них своя прекрасная личная жизнь, как и у меня", – высказалась Семенович.

Отметим, никаких деталей о взаимоотношениях звезды с противоположным полом не известно. Она тщательно скрывает это от посторонних глаз.

Автор: Екатерина Плискина22 июня 2019, 13:18
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Анна очень симпатичная девушка.
1

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