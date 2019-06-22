Анна Семенович рассказала о ребенке от Константина Меладзе
Знаменитость записала обращение к подписчикам в Stories в своем Instagram. Она признается, что после прочитанного прибывает в легком шоке."Вроде крупные центральные порталы, уважаемые, такое пишут", – недоумевала звезда.
Далее она опубликовала скриншоты из нескольких изданий. Как сообщает "Вокруг.тв", в одном ее назвали грязной, во втором утверждают, что она лежит в больнице. Ну и на десерт самое интересное – она беременна одновременно от троих: Константина Меладзе, Дмитрия Нагиева и Николая Баскова.
"Давайте сразу развеем мифы", – начала Анна. Было заметно, что актриса настроена решительно.
По ее словам, даже несмотря на то, что у нее отключили горячую воду, грязной ее уж точно не назовешь. На госпитализации она сейчас не находится, а вполне здоровая летит в Санкт-Петербург на выступление, никаких гастролей она и не думала отменять. Не осталась без комментариев и информация про беременность.
"Мне, конечно, льстит, что мне приписали таких шикарных женихов, но, мне кажется, у каждого из них своя прекрасная личная жизнь, как и у меня", – высказалась Семенович.
Отметим, никаких деталей о взаимоотношениях звезды с противоположным полом не известно. Она тщательно скрывает это от посторонних глаз.
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