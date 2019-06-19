Грязная Анна Семенович легла под капельницу
Бывшая солистка группы "Блестящие" сняла видео, на котором запечатлена под капельницей. "Ну вот, долечиваю свое отравление, все убираю, всю бячку", – поделилась певица.
Перед этим у нее случился неприятный казус. Сначала убежал кофе, затем разбилась бутылка "Боржоми" прямо о мраморный пол. Она разлетелась на мельчайшие осколки, которые порезали Анне ногу. Но Семенович не отчаивается. "У меня есть тюльпаны, фрукты, день позитивный и прекрасный", – смеется светская львица.
Потом телеведущая призналась, что она фанатка шелковицы. Помимо этого, она обожает яблоки, голубику и мандарины. По ее мнению, очень важно питаться правильно. "В здоровом теле – здоровый дух", – отмечает знаменитость.
Ягоды шли дополнением к овсяной каше на овсяном молоке и итальянскому пармезану. Анна отмечает, что очень любит сыр.
"Но позволяю его себе немного, только утром несколько кусочков", – сетует Семенович.
Звезда также рассказала, что сейчас придерживается интервального голодания. Между ужином и завтраком она не ест 16 часов, лишь пьет воду.
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