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Шоу-бизнес

Грязная Анна Семенович легла под капельницу

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Анна Семенович выложила в Instagram новые ролики. Звезда приоткрыла завесу личной жизни.
прочитано 340 раз

Бывшая солистка группы "Блестящие" сняла видео, на котором запечатлена под капельницей. "Ну вот, долечиваю свое отравление, все убираю, всю бячку", – поделилась певица.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Перед этим у нее случился неприятный казус. Сначала убежал кофе, затем разбилась бутылка "Боржоми" прямо о мраморный пол. Она разлетелась на мельчайшие осколки, которые порезали Анне ногу. Но Семенович не отчаивается. "У меня есть тюльпаны, фрукты, день позитивный и прекрасный", – смеется светская львица.

Потом телеведущая призналась, что она фанатка шелковицы. Помимо этого, она обожает яблоки, голубику и мандарины. По ее мнению, очень важно питаться правильно. "В здоровом теле – здоровый дух", – отмечает знаменитость.

Ягоды шли дополнением к овсяной каше на овсяном молоке и итальянскому пармезану. Анна отмечает, что очень любит сыр.

"Но позволяю его себе немного, только утром несколько кусочков", – сетует Семенович.

Звезда также рассказала, что сейчас придерживается интервального голодания. Между ужином и завтраком она не ест 16 часов, лишь пьет воду. 

Автор: Екатерина Плискина19 июня 2019, 15:52
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Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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