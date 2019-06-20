В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"

В Северной Исландии приступили к съемок ставшего уже культовым сериала "Игры престолов". Новая многосерийная лента будет называться "Долгая ночь" и расскажет зрителям, что было за тысячу лет до событий оригинала.
В съемочном процессе участвуют несколько местных студий, включая Titanic Studios в Белфасте. По некоторой информации, главная роль в приквеле досталась Наоми Уоттс. Кроме того, ей составит компанию Джон Симм и Миранда Ричардсон, пишет RT.
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