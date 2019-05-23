Сын странно отреагировал на новость о реанимации Вилли Токарева
В среду, 22 мая, некоторые СМИ дали информацию, что Вилли Токарева спасают московские врачи. Якобы прославленный исполнитель сам обратился за врачебной помощью. В результате обследования, мол, было принято решение о госпитализации. В больнице будто бы состояние артиста резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
Несмотря на то что вскоре появилось опровержение, репортеры попытались связаться с близкими к Вилли Токареву людьми. В частности, позвонили Любови Успенской. Для нее Вилли написал несколько песен – "Люба-Любонька", "Любимый" и "Еще не поздно", и они стали друзьями. Успенская поставила под сомнение подлинность новости о госпитализации Токарева.
"Если бы что-то на самом деле было, то его близкие, нам – мне и Михаилу Шуфутинскому – позвонили бы в первую очередь. А мы не в курсе. Я сама звонила Вилли, но у него телефон отключен. Я думаю, может, ему надоели все эти звонки и он отключил телефон?" – предположила Любовь Успенская. А потом пошутила: "Думаю, что Вилли еще у нас на похоронах подхватит грипп".
Пока одни журналисты пытались дозвониться до представителей шансонье, другим удалось поговорить с его сыном, 53-летним Антоном Токаревым. Его слова поставили репортеров в тупик. "Я сейчас не владею информацией. Вам нужно связаться с представителями отца, я не даю никаких комментариев", – объявил наследник исполнителя.
Когда журналисты все же попытались добиться ответа, сославшись на невозможность связаться с менеджером Вилли Токарева, сын странно отреагировал. "Я не даю никаких комментариев, правда. Я понимаю, что это ваша работа, я бы с удовольствием вам помог, но не могу", – цитирует сына шансонье Teleprogramma.pro. Репортеры задались логичным вопросом: если новость о госпитализации певца ложь, то почему наследник не опроверг ее? Настораживает и молчание самого артиста и его представителей.
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