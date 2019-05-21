"Защитить меня некому": попавшая в реанимацию светская львица заявила о травле
Светская львица приняла участие в создании шоу VBattle для YouTube, съемки которого проходили на Бали. Вместе с Айзой Анохиной в проекте участвовали Саша Ресторатор и Паша Техник. "Весь хейт пришелся на меня. Мне, вдали от дома и родных, до слез обидно, что я так раздражаю людей", - рассказала телеведущая в личном Instagram.
Айза отметила, что лишь выполняла свою работу, которая позволяет ей зарабатывать и обеспечивать детей. Анохина не понимает, отчего публика так остро реагирует на ее появление в кадре.
"Мне говорят, будь строгой – я строгая, говорят, шути — и я шучу. Я ведущая, исполняющая определенную роль, заданную режиссером, сценаристом и продюсером", – продолжила знаменитость.
Светская львица посетовала, что пока не научилась относиться к критике равнодушно. Звезде тяжело оставаться невозмутимой в такие моменты.
"Так как моя аудитория не имеет аккаунтов на YouTube, защитить меня некому. А мужская аудитория рэпа безжалостна ко мне. И да, мне не плевать. Мне больно от этого. Просто я буду делать выводы и вновь искать причины в себе. Ведь я во всем сама виновата", – заметила Айза Анохина.
Телеведущая добавила, что, несмотря на агрессию в Сети, работать над проектом ей очень понравилось. По словам звезды, она много вложила в это шоу.
Отметим, что месяц назад Айза Анохина была доставлена в реанимацию в Камбодже с нервным срывом. По словам светской львицы, она пережила страшную паническую атаку. "Я отравилась и на фоне гиперответственности перед непрерывным съемочным графиком схватила сумасшедшую паническую атаку, которая привела меня в дикий ужас", – писала она в соцсетях.
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