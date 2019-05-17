Жившая в однушке с крысами Тодоренко рассказала о нелегкой доле
В беседе Миногарова рассказала, что когда-то неудачно пошутила, давая интервью популярной радиостанции. После выхода в программы в эфир ее в буквальном смысле затравили в Сети. Регина Тодоренко отметила, что тоже постоянно сталкивается с негативом в свой адрес, более того, часто ее достижения обесцениваются публикой.
"Иногда мне самой не очень нравится, что пишут: "Не ***, а подарили", "А, понятно, как она в телевизор попала". Зачастую люди не хотят принимать, что можно своей работой что-то заслужить", – сказала Тодоренко в своем YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Телеведущая призналась, что для нее путь к успеху не был усыпан лепестками роз. Звезде пришлось пройти через множество трудностей.
"Никто до сих пор не знает, что я жила в маленькой однушке, в парадной которой бегали крысы. И параллельно я гастролировала пять лет с группой, веселила народ и делала вид, что все классно, все супер. Мало кто об этом знает", – продолжала Регина.
После Тодоренко обратилась к Миногаровой с вопросом. "Не бывало ли такого у тебя, что ты приходишь домой и вроде бы уже очень популярна, и тебя любят люди, у тебя десятки тысяч подписчиков в Instagram, а ты сидишь в этой однушке и думаешь: "Ну когда же будет лучше?" – уточнила телеведущая.
Гостья отметила, что, уже будучи достаточно известной, испытывала материальные трудности: нечем было платить за съемное жилье. Она решила подработать на выставке элитных авто. Модель должна была три дня по 12 часов стоять у машины не двигаясь, за это ей обещали 30 тысяч рублей.
"Я стою у Maybach, в форме, и заходит девочка смотреть Maybach и говорит: "Я на вас подписана! А что вы тут стоите? Я-то думала, вы такая крутая, а вы тут работаете", – с грустью рассказала модель Регине Тодоренко.
По словам манекенщицы, это был именно тот момент, когда она подумала: "Ну когда же все будет хорошо?" Регина Тодоренко отметила, что сейчас Марии Миногаровой можно только позавидовать, ведь модель смогла сделать карьеру за рубежом.
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