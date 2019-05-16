Похудевшая Тодоренко робко оправдалась после травли

Регине Тодоренко пришлось оправдываться перед поклонниками за недавнюю фотосессию в купальниках. Телеведущая призналась, что ягодицы и живот слегка "подчистили" в редакторе.

Критики Регины Тодоренко не верят, что можно так быстро восстановиться после родов. 28-летняя телеведущая впервые стала мамой в конце прошлого года – а сейчас уже снимается в рекламных фотосессиях в купальнике.

Злопыхатели утверждают, что стройная и подтянутая фигура Регины Тодоренко на снимках - результат обработки фотошопом. Телеведущая признала, что снимки редактировали, но лишь слегка.

"Конечно же, и на моих фото присутствует коррекция, где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе , так как она смотрелась, будто шрам после кесарево. Но таких корректировок внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто прикрепить мою улыбающуюся голову (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – ответила на критику Регина.

Тем, кто сомневается, что можно так быстро похудеть после родов, Регина Тодоренко рекомендует почитать ее статью, где она подробно рассказывает, как смогла сбросить 20 килограммов лишнего веса. А хейтеров просит умерить свой пыл. "Ребята, которые написали около 20 раз слово "фотошоп" в комментариях, я понимаю, что оно входит в ваш "исполинский" словарный запас, но прошу, будьте чуточку тактичнее", – написала телеведущая.

Ранее Регина Тодоренко признавалась, что не может надеть любимые вещи, так как располнела. Однако уже спустя три месяца она стала рекламировать купальники. Звезду в противостоянии с критиками поддержали актрисы Настасья Самбурская и Юлия Топольницкая. Они требуют новых фото в купальниках – а злопыхателей советуют просто игнорировать, пишет Teleprogramma.pro.