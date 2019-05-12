Целующихся Тодоренко и Лазарева застукал Топалов
В личном Instagram Регина опубликовала серию снимков, на которых разыгрывается сцена ревности. Якобы Влад Топалов замечает, как его жена Тодоренко целуется с Сергеем Лазаревым и устраивает скандал.
"Эту карусель вы просто обязаны досмотреть до конца! После поцелуя с Сережей выбежал мой муж", – написала телеведущая ниже.
Так Тодоренко анонсировала выход нового выпуска своего YouTube-влога "Пятница с Региной". Новым горем программы стал певец Сергей Лазарев. В этом году артист представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение 2019".
Отметим, что поклонники по достоинству оценили идею звезд. Комментарии интернет-обывателей получились не менее креативными. Особо жалели Влада Топалова.
"Я думаю Влад в курсе,что Сережа не опасен🤣(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А следущий поцелуй для мужа! Обожаю людей с чувством юмора", ""Я аж удивилась, увидя фото. Как Влад его не прибил?", "И на этом их дружба закончилась. Не долго музыка играла. А если серьезно, то очень смешно", "Сережа после поцелуя сам спустился или помогли?" – рассуждали пользователи Сети о любовном треугольнике, в который втянула Влада Топалова неугомонная жена.
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