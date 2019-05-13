Как людские беды становятся лакомым кусочком для звезд

"Кажется, лучше им стоило помолчать на счет катастрофы, если они реально скорбят: не зря же по погибшим устраивают минуты молчания. Пойти помянуть ушедших, поставить свечу в храме или заказать панихиду по православному канону для погибших в самолете православных. Интересно, сколько из "скорбящих" звезд сделало это? Если никто, то катастрофа для них - просто повод для нового поста в Instagram. А ведь мы знаем, что посты надо делать регулярно, каждый день. Оттого сидишь перед телефоном и думаешь – о чем сегодня писать? И с таким подходом такие события – трагедии, катастрофы, людские беды – становятся лакомым кусочком: а, вот об этом и сделаем пост! Если это так, то это даже жестче хайпа, поскольку хайп – это провокация общественной морали, а здесь она вообще, полностью отсутствует. Лайки важней", – рассуждает исполнительница в беседе с "Дни.ру".

По мнению Романовой, самый большой страх звезды – что о ней забудут. Поэтому знаменитости используют любую громкую тему как повод напомнить о себе. Артистка считает, что в гонке за популярностью отечественная "элита" становится аморальной.

"Хотя, среди моих знакомых звезд есть те, кто действительно сопереживает семьям погибших – если бы таких не было, на всех этих Инстаграмах звезд точно можно ставить крест. Конечно, надо различать. Есть звезды, кто сопереживает, реально душой страдает, и кому нужна поддержка его аудитории - чтобы тупо не впасть в депрессию. Есть те, кто хайпит без намека на наличие морали", – добавила Виктория.

Романова считает, что отличить искренне горюющего человека от провокатора очень просто. По словам певицы, достаточно немного ознакомится с его персоной.

"И как определить, "ху из ху"? Мне кажется, надо слушать их песни – обычно их тексты выдают их с потрохами. Вряд ли слишком сопереживающим будет человек, поющий об антидепрессантах, алкоголе, наркотиках, легкодоступном сексе, преступлениях и т.д. из этого адского набора. По делам их узнаете их, как говорят. Поэтому, прежде чем читать посты наших звезд и думать: "Ай, какая она (или он) сострадающая!" – сначала выясните побольше об их делах и жизни. Только без налета фанатской преданности. Много интересного узнаете!" – резюмировала Виктория Романова.