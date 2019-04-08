Полуголая звезда прочла лекцию о музыке

Ольга Серябкина взбудоражила поклонников очередным эротичным фото. Звезда, выступающая под псевдонимом MOLLY, опубликовала в Instagram снимок в нижнем белье и цепочках. А фанатам предложила поговорить о музыкальных стилях.

Ольга Серябкина нередко радует поклонников откровенными фотографиями. На сей раз звезда предстала перед фанатами в черном белье. Кроме него, на певице можно было заметить лишь несколько тоненьких цепочек.

"Лапуси, сегодня буду читать все ваши комменты. У кого какой самый любимый трек на альбоме? И вообще, где больше в кайф слушать мои песни? В дороге, на вечеринке или, может быть, на домашнем? Пишите здесь", – обратилась к подписчикам исполнительница (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).

Приглашение к дискуссии фанаты в большинстве своем проигнорировали. Из больше занимал снимок – поклонники рассыпались в комплиментах по поводу фигуры Ольги Серябкиной.

"Это огонь!", "Как горячо!", "Как всегда богиня!", "Безумно нравятся все твои песни!", "Все песни идеальны, переслушиваю миллион раз", – написали поклонники.

Напомним, Ольга Серябкина не так давно ушла от своего продюсера Максимма Фадеева, начав сольную карьеру. Отношения с прежним наставником до последнего времени были напряженными, звезды обменивались колкостями в соцсетях. Однако после выхода дебютного альбома MOLLY Фадеев расчувствовался. Продюсер опубликовал в своем микроблоге обложку альбома, на котором представлена обнаженная Ольга – и похвалил творение своей бывшей подопечной.