Полуголая звезда прочла лекцию о музыке
Ольга Серябкина нередко радует поклонников откровенными фотографиями. На сей раз звезда предстала перед фанатами в черном белье. Кроме него, на певице можно было заметить лишь несколько тоненьких цепочек.
"Лапуси, сегодня буду читать все ваши комменты. У кого какой самый любимый трек на альбоме? И вообще, где больше в кайф слушать мои песни? В дороге, на вечеринке или, может быть, на домашнем? Пишите здесь", – обратилась к подписчикам исполнительница (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).
Приглашение к дискуссии фанаты в большинстве своем проигнорировали. Из больше занимал снимок – поклонники рассыпались в комплиментах по поводу фигуры Ольги Серябкиной.
"Это огонь!", "Как горячо!", "Как всегда богиня!", "Безумно нравятся все твои песни!", "Все песни идеальны, переслушиваю миллион раз", – написали поклонники.
Напомним, Ольга Серябкина не так давно ушла от своего продюсера Максимма Фадеева, начав сольную карьеру. Отношения с прежним наставником до последнего времени были напряженными, звезды обменивались колкостями в соцсетях. Однако после выхода дебютного альбома MOLLY Фадеев расчувствовался. Продюсер опубликовал в своем микроблоге обложку альбома, на котором представлена обнаженная Ольга – и похвалил творение своей бывшей подопечной.
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