"Думала о нем": Серябкина раскрыла причину бессонницы
Исполнительница пообещала в скором времени представить ролик, посвященный новому альбому. Она призналась, что очень переживала накануне съемок. "До глубокой ночи думала о нем... Куча мыслей в голове", – призналась Ольга Серябкина. Певица отметила, что в видео поделится откровенными подробностями предстоящего проекта.
Она не сомневается, что слушатели оценят ее творчество и каждый найдет в музыке что-то свое, потому что новые песни очень правдивые. "Мои песни на максимум честные. Хотя о музыке невозможно говорить, не послушав ее. Жду релиза вместе с вами…" – поделилась звезда.
Позднее Ольга Серябкина представила несколько строчек из будущего альбома. "С тобой мне так круто, / Мир замер вокруг, / Но это неважно, / Ведь ты только друг", – написала она и попросила поклонников придумать продолжение.
Многие подписчики отметили, что с нетерпением ждут новую пластинку. "Я уже представляю, как я буду с весенним настроением слушать твой альбом. Кайф", "Мы тоже уже давно думаем о нем и ждем его выход. Скорее бы его услышать", – написали они. Некоторые подписчики принялись сочинять завершающие строчки к фрагменту.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Мужчину срочно доставили в больницу
Звезда телепроекта "Дом-2" выступила с заявлением
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Мужчины не ценят хорошего отношения
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
3 сигареты в день много?
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Почему русские женщины себя не любят?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Медовая диета
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.