Облитая грязью Серябкина взвыла от бессилия
Появление в СМИ грязных сплетен больно ударило по Серябкиной. Облитая грязью артистка не может понять откуда взялась информация о том, что она оказывает эскорт-услуги.
"У вас бывало так, что в голове куча мыслей, но из-за негодования, ужасного разочарования и какого-то бессилия... вы не можете подобрать слова? Я чувствую себя такой незащищенной и даже одинокой внутри (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – взвыла Серябкина в личном Instagram.
Артистка отметила, что никогда не верила подобным слухам. "Потому что интуиция всегда подсказывала, где это не просто так, а где – абсолютная ложь". – заметила звезда. По ее мнению, подобные сплетни распускаются ради денег или пиара, однако сама она к таким методам продвижения никогда не прибегала.
"Все просто – рожденный в грязи всегда будет пачкать все, что его окружает. И быть грязным – это выбор. Мы каждый день делаем выбор, каким человеком быть. Быть на темной или светлой стороне", – продолжила Ольга.
Также артистка предостерегла злопыхателей. По словам артистки, причиняющий боль невиновным людям, сам часто попадает под удар. "И ответка на это прилетит всегда – не сразу, неизвестно в каком виде, но этот бумеранг работает всю жизнь. Всегда будьте внимательны к тому, что вы говорите, кому говорите..." – написала Серябкина.
В конце артистка попросила всех тех, кто стоит перед моральной дилеммой, оставаться на "светлой стороне". Серябкина добавила, что быть добрым всегда сложнее, однако доброта не делает из людей чудовищ.
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