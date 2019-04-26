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Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"

Ирина Сенотова. Кадр из сериала "Осенняя мелодия любви" (2013)
Звезда многосерийного фильма "Склифосовский" Ирина Сенотова была срочно госпитализирована. Состояние актрисы резко ухудшилось – она в реанимации.
прочитано 1725 раз

Ирина Сенотова дважды отказывалась от госпитализации, но, когда состояние резко ухудшилось, медики доставили ее в реанимацию. Актриса оказалась в одной из столичных клиник с острой пневмонией и асцитом (брюшной водянкой), передает Telegram-канал "112".

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О состоянии Ирины рассказала ее дочь Мария на своей официальной странице в Instagram. Она дала понять, что состояние матери оставляет желать лучшего, и попросила финансовой помощи.

"Друзья! Я никогда не обращалась с такой просьбой, но сейчас ситуация патовая: моя мама, актриса Сенотова Ирина Анатольевна находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. На ее лечение требуется крупная сумма, свои деньги я отдала до копейки и на данный момент вынуждена обратиться к вам за материальной помощью. Буду благодарна любой сумме, если есть возможность", – написала Мария. Пользователи Сети живо отреагировали на пост и поделились с ней средствами.

Осенью 2018 года Ирине Сенотовой исполнилось 50 лет. Одной из первых ее поздравила дочь: "Искренняя, сильная, глубокая, душевная, неповторимая. Моя опора, мой кумир, наставник, учитель, друг, помощник. Я счастливейший ребенок, потому что все эти качества слились в одном человеке, ближе которого у меня нет. Моя мама. С днем рождения, гордость моей жизни!" 

26 апреля 2019, 08:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сразу вопрос: почему за реанимацию надо платить? Почему не работает полис ОМС? Зачем платим налоги?
Гость
Ответить
Ну, начинается опять. Всем актрисам и певичкам помощь нужна. А нам простым смертным кто поможет???
1

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