Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"

Звезда многосерийного фильма "Склифосовский" Ирина Сенотова была срочно госпитализирована. Состояние актрисы резко ухудшилось – она в реанимации.

Ирина Сенотова дважды отказывалась от госпитализации, но, когда состояние резко ухудшилось, медики доставили ее в реанимацию. Актриса оказалась в одной из столичных клиник с острой пневмонией и асцитом (брюшной водянкой), передает Telegram-канал "112".

О состоянии Ирины рассказала ее дочь Мария на своей официальной странице в Instagram. Она дала понять, что состояние матери оставляет желать лучшего, и попросила финансовой помощи.

"Друзья! Я никогда не обращалась с такой просьбой, но сейчас ситуация патовая: моя мама, актриса Сенотова Ирина Анатольевна находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. На ее лечение требуется крупная сумма, свои деньги я отдала до копейки и на данный момент вынуждена обратиться к вам за материальной помощью. Буду благодарна любой сумме, если есть возможность", – написала Мария. Пользователи Сети живо отреагировали на пост и поделились с ней средствами.

Осенью 2018 года Ирине Сенотовой исполнилось 50 лет. Одной из первых ее поздравила дочь: "Искренняя, сильная, глубокая, душевная, неповторимая. Моя опора, мой кумир, наставник, учитель, друг, помощник. Я счастливейший ребенок, потому что все эти качества слились в одном человеке, ближе которого у меня нет. Моя мама. С днем рождения, гордость моей жизни!"