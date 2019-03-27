Божену Рынскую увезли в реанимацию после попытки самоубийства

Божена Рынска предприняла попытку самоубийства, когда узнала о смерти своего мужа Игоря Малашенко в Испании. Журналистка пожелала быть похороненной вместе с любимым мужчиной.

Божена Рынска стала очередной звездной гостьей Ксении Собчак в ее авторской передаче "Осторожно, Собчак!" Телеведущая пришла к журналистке с букетом роз, та, облаченная в цветастое зеленое платье, с новой прической провела ее по большой квартире, в которой до недавнего времени жила с Игорем Малашенко.

Она показала гламурной блондинке коллекцию ваз, сервизов, картин. При этом Божена призналась, что в скором времени от многих вещей ей придется избавиться, чтобы как-то прожить. Дело в том, что Игорь Малашенко ничего ей не оставил. "Наследство все положено им", – уклончиво объяснила Рынска, видимо, имея в виду детей Малашенко. Она отметила, что оспаривать завещание не будет.

В ходе передачи выяснилось, что Божена и Игорь ночевали в разных постелях. "Потому что Игорь храпел, как корабельный ревун, и мне приходилось сбегать", – призналась журналистка. Несмотря на живость, с которой она рассказывала о своих коллекциях, о покойной муже Божена говорила с комом в горле и то и дело наворачивающимися слезами. Несколько раз она рыдала.

Рынска призналась, что когда узнала о смерти Малашенко в Испании и приехала туда, то с горя предприняла попытку самоубийства. К счастью, ее нашли. Божену сопровождали тетя и Александра Вертинская. Журналистку быстро доставили в реанимацию, где медики откачали ее. "Ты действительно хотела?.." – осторожно спросила Ксения Собчак. "...И хочу. И до сих пор хочу. Ты говоришь про квартиру красивую. А я не вижу этой красоты. Я не чувствую вкуса продуктов. Хочу к Игорю, вот и все", – печально сказала Божена Рынска и заплакала.

Единственное, что держит журналистку на плаву, это замороженные эмбрионы. На свой организм она не надеется, но у нее есть подходящая суррогатная мать. Однако Божена Рынска призналась, что если все ее попытки произвести ребенка от Игоря Малашенко не удастся, она точно наложит на себя руки.

Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25 февраля. Сообщалось, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью.