Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза
Ирину Титову доставили в одну из столичных клиник. К счастью, медики сумели стабилизировать ее состояние, и вскоре певица вышла на связь с поклонниками. Недавно она смогла пообщаться с представителями СМИ.
"Я дала себе слово вылечиться за эти дни. Никаких ограничений в работе у меня не будет, все в штатном режиме, главное – снять воспаление. А дальше основная рекомендация врачей – удаление гланд в ближайшее время", – цитирует Ирину Титову StarHit.
Фанаты поддерживают певицу, как могут. Они регулярно пишут ободряющие слова на официальной странице артистки в Instagram и желают скорейшего выздоровления.
Напомним, что Ирина Титова попала в больницу сразу после выступления 14 апреля. Коллектив дал концерт в рамках проекта "Партийная зона МУЗ-ТВ". Девушке стало плохо – заболевание оказалось тяжелым и требующим наблюдения врачей.
Певица весь день чувствовала недомогание, однако выступление не отменила и на сцену вышла с температурой под 40. Как писали "Дни.ру", в ноябре прошлого года продюсер Максим Фадеев задумал полностью поменять состав группы SEREBRO. Кастинг проходил в Instagram и на популярном видеосервисе YouTube. Эксперты выбрали самых талантливых певиц.
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