Очередной рабочий вторник выдался весьма богатым на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года.



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