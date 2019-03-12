Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года
Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской
Завершена полная токсикологическая экспертиза тела Игоря Малашенко, медиаменеджера, сооснователя НТВ, мужа Божены Рынской. Мужчина умер в Испании.
Результаты экспертизы обнародовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу, и, так как мы имеем доступ к документам, могу сказать, что там ничего подозрительного не обнаружено", – цитирует журналиста СМИ.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Зрелище оказалось не для слабонервных
Девушку бросили на произвол судьбы
Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Звезда сбросила за месяц более 10 килограммов