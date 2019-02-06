Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Среда 6 февраля
Лента новостей
21:51
Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
21:43
Раненая ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
21:12
"Единая Россия" займется газовой безопасностью
21:06
Жена Акинфеева в купальнике сразила стройной фигурой
20:36
63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
20:36
"Единая Россия" наведет порядок в сфере социального предпринимательства
20:33
Пенсионер спас автобус с умершим водителем от аварии
20:30
Осатанел совсем: Захарова поставила диагноз безумному Порошенко
20:26
На Украине со склада украли оптические приборы из США
20:15
У модниц появился дополнительный стимул бросить курить
20:03
Погиб человек: около Сургута взорвался газопровод
19:57
"Единая Россия" выступает за льготы для членов совета дома
19:51
В российских McDonald's может появиться пиво
19:45
В ДТП в Ижевске пострадала девочка-подросток
19:40
Есть погибшие: в Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
19:36
Сотрудник сервисного центра врезался в стену на Toyota LC Prado клиента
19:18
Терпящий бедствие Порошенко решился на отчаянный поступок
18:47
В Тюмени иномарка протаранила автобус
18:35
В Омске во время пожара задохнулись двое мужчин
18:20
Водителя такси посадили в тюрьму за убийство шести человек
18:12
Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов
18:10
Житель Ростовской области украл у родственников спрятанные под иконой украшения
17:56
Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко
17:29
Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны
17:04
Минтранс отчитался перед Думой за дорожное строительство
17:03
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
17:03
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
16:56
Цветущую Свиридову перестали узнавать
16:56
И все же апокалипсис: ученые нашли подтверждение скорому концу света
16:48
Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова
16:19
Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз
16:13
Подарок Путина "особенной" девочке из Приморья растрогал россиян
16:10
Ослепший Порошенко поплакался перед Путиным
16:01
В парке медведь загрыз наркомана
15:42
Потерявшего семью в "Зимней вишне" Вострикова затравили за отдых в США
15:41
В Башкирии пьяный рецидивист пытался зарезать гостя
15:41
"Ноющий мужик – это ад": молодая пассия Петросяна разоткровенничалась
15:39
Зеленского крупно подставили перед выборами
15:30
В Подмосковье расследуют смерть трехлетнего ребенка
15:00
Все ради нее: рассекречена "мифическая" женщина Билана
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года
14:39
Просмотр телевизора вызывает рак
14:36
Разнузданная Волочкова раздвинула ноги прямо на лестнице
14:29
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ "Европейский"
14:07
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
14:06
"Не по-пацански": Рудковская вступилась за обиженного Плющенко
13:40
Чем хорош развод
13:37
"Держишь ребенка как мешок": Топалова затравили за поведение с сыном от Тодоренко
13:26
Семенович раскрыла своего первого мужчину
13:11
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
12:59
Пугачева не пришла хоронить своего мальчика
12:47
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей
12:26
"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением
12:25
Муцениеце опустила руки после слухов об избиении
12:15
Подслеповатая Пугачева в молитве упала на колени перед водокачкой
12:11
Найден лучший способ избежать деменции
12:03
У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка
11:58
Певица Лама рассказала о тяжелой борьбе с раком
11:38
Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз (видео)
11:31
Наглецу Порошенко влепили пощечину в прямом эфире
11:30
Участник "Дома-2" зверски избил случайного прохожего
11:16
Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту
11:12
Попавший впросак Дудь вывел из себя Киселева
11:06
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии
10:53
"Сердце разрывается от любви и боли": безутешный Толмацкий обратился к покойному сыну
10:36
Обнародовано прощальное видео Децла
10:28
Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц
10:15
Предавший Россию Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
10:04
Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги
09:50
Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша
09:36
Умолчавшую о пожаре дочь Башмета ищет полиция
09:16
"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной
09:10
Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ
08:44
"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку
08:13
Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть
08:11
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
06:30
Участница шоу "Дом-2" требует секса от возлюбленного
03:19
"Беременная" от Киркорова женщина записала жуткое видео перед смертью
23:42
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
22:09
Российские дипломаты добились мира в ЦАР
22:00
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
21:53
Развод и алименты: суд поставил точку в истории Глушаковых
21:52
Похудевшая Топурия показала шикарное тело
21:38
Юлия Ковальчук сбежала из России с семьей
21:13
Мечтающая о детях известная журналистка пережила 12 выкидышей
21:11
Няне наследников британского престола приказали следить за языком
21:11
Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
21:02
Ульяновские курсанты заразились эхинококкозом во время полевого выхода
20:21
Муж Пелагеи показал видео танцующей в сауне певицы
20:20
В Ижевске водитель сбил девушку с годовалым ребенком
20:16
В Татарстане осудили пытавших инвалида
19:58
На Урале из сугроба достали мертвого мужчину
19:51
Владелец частного дома в Тюмени погиб при пожаре
19:43
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
19:42
Житель Омска обворовывал храмы и путешествовал
19:34
Погибли восемь человек: сумасшедшую парижанку заподозрили в поджоге
19:02
"Единая Россия" помогла алтайским поисковикам
18:58
"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
18:52
Опасное смещение: ученые предсказали близкий конец света
18:50
Грязевой фонтан в Ростове попал на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Предавший Россию Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
Шоу-бизнес

Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи

Эдуард Успенский. Фото: www.globallookpress.com
Через месяц после смерти известного литератора Эдуарда Успенского писатель Валентин Постников заявил, что я является его сыном. Мужчина рассказал об этом в шоу Андрея Малахова. Внезапно обрушившаяся слава покосила здоровье престарелой матери Постникова. Старушка находится при смерти. Также была проведена ДНК-экспертиза, которая шокировала даже видавших виды экспертов.
прочитано 354 раза

Предполагаемый сын успенского вновь стал героем программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".  Валентин рассказал, что его мама Наталья, которая была замужем за лучшим другом Эдуарда Николаевича – писателем Юрием Дружковым, после того как пообщалась со съемочной группой ток-шоу слегла.

ПО ТЕМЕ

Малахов нашел тайного наследника миллионов Успенского

"Выкидывал на улицу": дочь объяснила отсутствие на похоронах Успенского

Женщина рассказала редакторам, что изменяла супругу с Успенским. От этой порочной связи якобы и родился Валентин. Публичное раскаяние стоило Постниковой здоровья.

"Почти полвека мама держала всю правду в себе. После того, как она дала интервью на телевидении о моем настоящем отце, ей стало плохо. Она лежит, не встает. Мама находится при смерти. А ведь еще месяц назад с ней все было хорошо", – убивается теперь Валентин.

Несмотря на болезнь родительницы, Постников решил продолжить поиски правды. Он согласился на генетическую экспертизу. В исследовании помимо Виктора приняли участие брат Успенского Юрий Николаевич и дочь умершего литератора Татьяна. Результаты были озвучены в студии у Андрея Малахова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Flaumig Stachelschwein (@flaumigstachelschwein)

"Тот факт, что Валентин и Татьяна являются родственниками, маловероятен. Что касается Юрия Николаевича и Постникова, то и они не имеют близкого близкого родства по мужской линии. Вероятность того, что Валентин является племянником Юрию Николаевичу, составляет 19 процентов. Это неоднозначные результаты. Чтобы прийти к общему итогу, было решено проверить образцы ДНК Татьяны и ее дяди. Здесь складывается очень интересная ситуация: вероятность того, что они являются родными дядей и племянницей, составляет 92 процента, а вероятность того, что они являются отцом и дочерью, составляет 98 процентов", – сообщил медик.

После Валентин отметил, что не успокоится пока не узнает правды о своем рождении. Скорее всего, он снова появится на программе "Прямой эфир".

Меж тем, присутствующие не могли отойти от шока. Услышав о том, что наследница Эдуарда Успенского Татьяна с некой долей вероятности может быть биологической дочерью его брата, лишила многих дара речи. Зато Юрий Николаевич отнесся к этому спокойно.

Автор: Руслана Алексеева6 февраля 2019, 22:01

комментарии

Политика

Травмированный Янукович признал себя лохом
Осатанел совсем: Захарова поставила диагноз безумному Порошенко
Зеленского крупно подставили перед выборами
Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко

Шоу-бизнес

Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи
Выкрашенная Чехова выставила "серебристую" пятую точку
"Его просто трясло!": известная актриса раскрыла правду о самочувствии Киркорова
Соседи Ксении Башмет прокомментировали слухи о вечеринке до пожара

Проишествия

Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной

Примадонна предстала в элегантном образе по возрасту
Шоу-бизнес

Известная певица оглохла после пластической операции

Артистка уверена, что хирург знал о своей ошибке
Шоу-бизнес

Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть

Трогательный момент попал в объективы камер случайно
Шоу-бизнес

У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка

Эгоистическая жизнь с появлением ребенка закончилась

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
Сибиряки устроили веселье на морозе

Спорт

Жена Акинфеева в купальнике сразила стройной фигурой
Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии

Регионы

Раненая ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз (видео)
Падение метеорита над Россией сняли на видео
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru