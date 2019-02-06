Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи

Через месяц после смерти известного литератора Эдуарда Успенского писатель Валентин Постников заявил, что я является его сыном. Мужчина рассказал об этом в шоу Андрея Малахова. Внезапно обрушившаяся слава покосила здоровье престарелой матери Постникова. Старушка находится при смерти. Также была проведена ДНК-экспертиза, которая шокировала даже видавших виды экспертов.

Предполагаемый сын успенского вновь стал героем программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Валентин рассказал, что его мама Наталья, которая была замужем за лучшим другом Эдуарда Николаевича – писателем Юрием Дружковым, после того как пообщалась со съемочной группой ток-шоу слегла.

Женщина рассказала редакторам, что изменяла супругу с Успенским. От этой порочной связи якобы и родился Валентин. Публичное раскаяние стоило Постниковой здоровья.

"Почти полвека мама держала всю правду в себе. После того, как она дала интервью на телевидении о моем настоящем отце, ей стало плохо. Она лежит, не встает. Мама находится при смерти. А ведь еще месяц назад с ней все было хорошо", – убивается теперь Валентин.

Несмотря на болезнь родительницы, Постников решил продолжить поиски правды. Он согласился на генетическую экспертизу. В исследовании помимо Виктора приняли участие брат Успенского Юрий Николаевич и дочь умершего литератора Татьяна. Результаты были озвучены в студии у Андрея Малахова.

"Тот факт, что Валентин и Татьяна являются родственниками, маловероятен. Что касается Юрия Николаевича и Постникова, то и они не имеют близкого близкого родства по мужской линии. Вероятность того, что Валентин является племянником Юрию Николаевичу, составляет 19 процентов. Это неоднозначные результаты. Чтобы прийти к общему итогу, было решено проверить образцы ДНК Татьяны и ее дяди. Здесь складывается очень интересная ситуация: вероятность того, что они являются родными дядей и племянницей, составляет 92 процента, а вероятность того, что они являются отцом и дочерью, составляет 98 процентов", – сообщил медик.

После Валентин отметил, что не успокоится пока не узнает правды о своем рождении. Скорее всего, он снова появится на программе "Прямой эфир".

Меж тем, присутствующие не могли отойти от шока. Услышав о том, что наследница Эдуарда Успенского Татьяна с некой долей вероятности может быть биологической дочерью его брата, лишила многих дара речи. Зато Юрий Николаевич отнесся к этому спокойно.