Семенович раскрыла своего первого мужчину

Телеведущая и певица поделилась воспоминаниями на своей страничке в Instagram. Анна Семенович опубликовала архивный снимок, на котором стоит рядом со своим первым женихом.

Им оказался "Вовка с пятого этажа". Знаменитость вспомнила, как в детстве он угощал ее конфетами. Они играли с мальчиком в казаки-разбойники, когда Семенович приезжала в гости к бабушке.

Ведущая рассказала, что в детстве предпочитала дружить с мальчишками. Вместо того, чтобы играть в куклы, гоняла на велосипеде. Семенович вспомнила, как кормила бездомных котят и ухаживала за голубями.

Певица призналась, что иногда ей хочется хоть на день оказаться девочкой, бегать по лужам и грызть семечки с бабушкой перед телевизором. "Но я давно повзрослела и несу ответственность за многих людей. Иногда мне бывает трудно и страшно, и тогда я закрываю глаза и по бликам моей памяти перелетаю в этот двор. Мне становится легко и спокойно. Тогда я точно знаю, что у меня все получится. Все будет хорошо и лучше, чем вчера. Я вас люблю", – написала Анна Семенович.

Ранее популярная телеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна Семенович сообщила, что нашла старый альбом с детскими фотографиями, и поспешила опубликовать одну из них в Instagram. На снимке ей четыре года. Поклонники пришли в восторг от архивного фото.