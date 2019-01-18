"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 18 января
Лента новостей
18:09
Медведева и Загитова заключили мир
18:05
Крещение Господне: традиции, приметы, рецепт
17:56
Бывший владелец клуба "Хромая лошадь" уехал из России
17:34
У известного спортсмена обнаружили рак
17:09
В Норвегии задержали гражданина России
16:55
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
16:52
В Тольятти жестоко убили бизнесмена с женой
16:30
В Ставрополье умерла избитая грабителями ветеран ВОВ
16:10
Женщина годами растила 23-килограммовую опухоль
16:05
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста
15:55
В Петербурге машина протаранила остановку с людьми (видео)
15:25
Над Трампом нависла угроза из-за тайных бесед с Путиным
14:40
Сорвало крышу: нервный Порошенко возмутил поведением
14:10
Откровенное интервью Константина Меладзе: Не жалею, что мы с ней расстались
14:09
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
13:46
Что стало с самой красивой девочкой в мире
13:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 января 2019 года
13:31
Раскрыты сенсационные детали "теракта" в Магнитогорске
13:14
Порошенко стало плохо после нагоняя от Путина
13:12
В России выпустили кнопочный телефон почти за 200 тысяч рублей
13:09
"Она от нас отделилась": певица Валерия сделала заявление о дочери
12:46
Известная модель рассказала о ежедневных жестких побоях
12:39
Что случилось с квартирой Пугачевой за 350 миллионов
12:19
Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
12:13
"Убила, мать!": сраженная наповал Навка ответила вляпавшейся Водяновой
12:10
Арбенина срочно госпитализирована во Франции
12:04
Традиции празднования Рождества показали в "Архангельском"
11:56
Названы причины столкновения истребителей на Дальнем Востоке
11:35
Волочкова с лепешкой на голове ввязалась в скандальные разборки
11:35
"Постоянно спит": дочь раскрыла детали болезни Тереховой
11:22
Униженный Солнцев в ужасе сбежал от поцелуя похотливой старушки
11:21
СКР назвал приоритетную версию взрыва в Магнитогорске
10:48
Порошенко светит реальный срок за хамские выходки
10:47
Чем отличается мужская любовь от женской
10:11
В небе на Дальнем Востоке столкнулись два самолета
10:08
Рвущийся к власти Зеленский пошел по стопам Порошенко
10:02
Раздевшаяся на курорте Глюк'oZа показала "пироженку"
09:59
Собчак в Киеве доставили запретное наслаждение
09:24
Неузнаваемую Юлию Высоцкую сняли с чужим мужчиной
09:23
Главные события Москвы
09:19
"Кончит как Диана": Меган Маркл предупредили о смертельном риске
08:58
"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась
08:57
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника
08:33
"На всю страну хозяйство показывает": сын пристыдил оголившегося Нагиева
08:16
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
06:15
Облаченная в желто-голубое Собчак просит убежища у Порошенко
04:08
"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности
01:30
Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати
23:03
"Вы уже надоели!": Пугачева разразилась гневной отповедью
22:37
Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети
22:01
Крестовый поход богохульника Порошенко утопит Украину в крови
22:01
Муж Елизаветы II попал в ДТП
21:54
Гладкая Маркл обскакала морщинистую Миддлтон
21:48
"Такая молодая": опубликованы редкие фото Фриске
21:28
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире
21:20
Под Саратовом рухнул самолет-памятник
21:19
"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
21:15
В детской больнице Уфы произошел пожар
21:10
В волгоградской гимназии на третьеклассницу упал кусок штукатурки
21:06
В Удмуртии объявился сварщик-насильник
21:01
На трассе в Татарстане спасли семью с грудным ребенком
20:53
Вода из душа признана опасной
20:51
Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста
20:50
В Нижнем Тагиле полиция занялась прилегшим на улице мужчиной
20:33
Подскользнувшаяся жительница Тюмени раздробила себе колено
20:25
"Лучшее, что я видела": спустивший штаны Нагиев покорил россиянок
20:20
В Омске пьяный механик угнал и разбил отремонтированную им машину
20:03
В подъезде дома в Нижнем Новгороде нашли сгоревшего мужчину
19:51
В ДТП с деревом под Ростовом пострадали подростки
19:45
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
19:45
В Химках охранники ограбили магазин на 800 тысяч
19:24
Отощавшей Летучей не дают покоя истошные крики
19:21
Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
19:06
Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
18:49
Объявлен неожиданный состав жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"
18:43
В Ижевске четыре школьника и студент поймали преступника
18:34
В "ЕР" возмущены цинизмом читинского депутата
18:33
Выращенное на Луне растение погибло
18:31
Загитову променяли на молодую соперницу
18:29
На дороге в Ульяновской области столкнулись сразу четыре машины
18:19
За проезд по Крымскому мосту начали сажать
18:17
В Британии арестовали "Кузьму Минина"
18:06
Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете
17:53
При пожаре в типографии в Петербурге погиб человек
17:37
В Башкирии авария на мосту парализовала движение
17:33
Место на "Евровидении" "отдали" конкуренту Лазарева
17:32
Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе
17:26
В Саратове иномарка влетела в супермаркет (видео)
17:22
Под Москвой столкнулись два грузовика
17:12
Война за мир: Китай и США сошлись в технологической битве
16:51
Змея укусила ребенка во время квеста
16:48
Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России
16:41
Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола
16:26
Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе
16:19
Блогеры нагло перекрыли Арбат для съемок клипа (видео)
16:17
На Новой Земле нашли замерзшего насмерть мужчину
16:02
"Очнулся у сокурсницы": случайная измена больно ударила по порядочному Корчевникову
15:59
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак
15:54
Рвущийся на "Евровидение" Киркоров нашел поддержку
15:51
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
Жуткие подробности покушения на Путина
Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети
Опозорившая Шукшину дочь получила миллионы от телевизионщиков
Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе
Шоу-бизнес

"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Анна Семенович показала редкие снимки, на которых запечатлена с подругой. Поклонники остались довольны публикацией.

Продолжение: "Жаль, что не вместе": вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы
прочитано 2022 раза

В личном Instagram Анна опубликовала три архивных фото, на которых запечатлена вместе с фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Певица отметила, что дружит со спортсменкой много лет.

ПО ТЕМЕ

Злобная Степаненко побила молодую актрису на глазах у коллег

Попавшую впросак Семенович не пустили в самолет

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

"Между первой и второй фотографией прошло почти 20 лет и все эти годы по Жизни мы шли вместе!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Я желаю тебе,как можно больше счастливых мгновений , чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а уроки Судьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие", – написала Семенович.

Отметим, что поклонникам исполнительницы очень понравился второй снимок. В кадре совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна. Рядом с Семенович на подоконнике разбросаны несколько пачек сигарет. Фанаты певицы удивились в комментариях, что девушки, серьезно занимавшиеся спортом, имели вредные привычки.

"Как же мило 🥳🥰😍вот это настоящая дружба 🤗🤩", "Темный волос👍тебе👍", "Вы очень милая и красивая в юности)))) ну и сейчас конечно тоже)", "Сигаретки поевали?!)))", "Ты че ешь? Там сиги на подоконнике", "Анна я угараю от вашей фотке 😁😂🤣🤣🤣🤣🤣 смотрю такой это Анна или ее сестра 😂 вы были маленькай 😂😂🤣 это самое лучшее фото с подругой 😁", "А где выши выдающиеся формы на втором фото?" - писали интернет–обыватели.

Напомним, что в юности Анна Семенович профессионально занималась фигурным катанием. Анна доросла до звания "мастер спорта международного класса".  Девушка должна была стать настоящей звездой льда, однако травма мениска и последующая за ней операция перечеркнули ее карьеру.

Автор: Руслана Алексеева18 января 2019, 17:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович

567

комментарии

Политика

Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
Порошенко послали на второй срок
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев

Шоу-бизнес

"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума
"Бабки закончились": оказавшийся на острове Тимати превратился в бомжа
Народ молится за сраженную приступом Арбенину
Поклонники Аллегровой в ужасе от вероломного убийства

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась

Женщина отреагировала на негатив со стороны общественности
Шоу-бизнес

Волочкова с лепешкой на голове ввязалась в скандальные разборки

Балерина вступила в диалог с завистниками и недоброжелателями
Шоу-бизнес

Арбенина срочно госпитализирована во Франции

Насколько тяжелы травмы артистки, пока не известно
Шоу-бизнес

Униженный Солнцев в ужасе сбежал от поцелуя похотливой старушки

Гоген был вынужден закрыться в туалете

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Что стало с самой красивой девочкой в мире
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ

Спорт

Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
Загитову променяли на молодую соперницу
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
Логинова затравили за откровенное хамство

Регионы

Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru