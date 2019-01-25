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Неожиданная находка Семенович взбудоражила народ

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Популярная телеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна Семенович сообщила, что нашла свой старый альбом с детскими фотографиями, и поспешила опубликовать одну из них у себя в Instagram.
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Звезда рассказала, что на снимке ей всего четыре года. Тогда она только училась стоять на коньках и очень старалась не упасть на лед. Затем размышления ведущей приняли более философский характер. Анна Семенович призналась, что в таком возрасте она еще не догадывалась, что в жизни ей придется еще не раз упасть. Тем не менее она всегда находила в себе силы подняться.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

"Сегодня разбирала шкаф и нашла в нем альбом с детскими фото, честно говоря, я думала, что его потеряла и очень расстраивалась по этому поводу. На радостях решила выставить вот эту фотку, мне тут всего 4 года, но я очень хорошо помню, как старалась не упасть и держать свои ручки ровно. Я тогда еще не знала, сколько раз в этой жизни мне придется упасть и снова встать на ноги, но этот философский вопрос я тогда себе еще не задавала", – поделилась она.

Такой искренний пост оценили пользователи. Подписчики стали восхищаться усердием маленькой фигуристки. "Мордашка уже узнаваемая", "Лапушка! Такая малышка, а уже видно, что это Анна Семенович! Глазки, носик, щечки!", "Какая хорошенькая!", "Ничуть не изменилась!", "Каким красивым ребенком вы были", "Вы совсем не изменились!", "Такая хорошая девочка с большими добрыми глазками! Видно, что всего добьется", – написали очарованные комментаторы.

Автор: Полина Крылова25 января 2019, 10:20
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