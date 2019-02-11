"Озабоченная училка": Семенович в вызывающем наряде стала сенсацией
Среди поклонников известной певицы Анны Семенович оказалось много желающих получить линейкой по филейной части, если эта линейка – в руках такой соблазнительной учительницы. Новый снимок артистки в Instagram собирает признания в любви изнемогающих от желания пользователей.
"Доброе утро, мои зайчики. Вы домашку сделали? Я строгая учительница, могу и два поставить. Начинаем неделю с улыбки. Всем отличного настроения", – подписала фотографию Анна.
Сеть взорвалась восхищенными комментариями. Желание быть наказанным очаровательной "училкой" Семенович выразили не только мужчины. "Нет, я не делала свою домашнюю работу. Накажи меня своей палочкой, горячий учитель!" – написала поклонница многочисленных талантов певицы.
Громче звучал мужской хор. "Яркая учительница – просто красотка", "А если я никогда не ходил на Ваши уроки и не знаю даже, какой предмет Вы преподаете, будете за это бить меня линейкой?", "Похожа на озабоченную училку. В хорошем смысле слова", "Анна, я Вас люблю!" – признались в чувствах фанаты Семенович.
Некоторым удалось совладать с эмоциями и дать рассудительный комментарий. По мнению наблюдателей, такую учительницу, как Семенович, ни в коем случае нельзя допускать к старшеклассникам – и без того с образованием в стране проблемы. Так что придется Анне преподавать в начальных классах.
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