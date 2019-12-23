Убитый кишечник привел к смерти российскую актрису

Екатерина Дурова нашла свой последний приют на Митинском кладбище. Артисту похоронили в окружении самых близких, друзей и коллег. Известие о том, что актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием, стало для окружения шоком. Артисты даже не могли предположить, что у Екатерины серьезные проблемы со здоровьем, настолько бодро, бойко и хорошо она себя вела в обществе.
Например, актер Александр Балуев даже не мог подумать о страшном диагнозе артистки. "Дурова была полна надежд, я не предполагал даже, что она болела. Для меня это было неожиданностью. Она была для меня дорогим человеком и прекрасной актрисой. Я знаю ее всю свою жизнь", – признался тот.
В близком окружении рассказали, что Екатерине Дуровой удалось одержать верх над онкологическим заболеванием, но не смогла справиться с осложнениями. Актриса умерла после хирургического вмешательства, причем не одного. "Рак победили, но убили кишечник. Вот такие дела. За два дня – две операции подряд. Она была центром всего…" – цитирует вдовца Дуровой Владимира Ершова Starhit.
"Тонкий, глубокий, добрый и смелый человек. Абсолютно преданная театру, не знавшая жалости к себе, фанатичная в работе, влюбленная в талант. Она была и будет в сердце. Навсегда", – в прощальной речи отметил художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов.
В программе "Ты не поверишь!" безутешная дочь Дуровой Екатерина Насибова на похоронах артистки сказала: "Вы видели сколько было людей на прощании? Мне кажется, что это лучший показатель того, каким человеком была мама".
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