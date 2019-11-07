Перед отравлением Лера Кудрявцева довела мужа

Лера Кудрявцева с молодым мужем Игорем Макаровым посетила Рим. Там с популярной ведущей случилась беда. Незадолго до несчастья гламурная блондинка буквально измотала супруга.

Лера Кудрявцева одна из самых востребованных ведущих. Ее рабочий график расписан буквально по минутам: она ведет несколько телевизионных передач, а также без нее не обходится ни один престижный фестиваль. Что уж говорить про корпоративы. В этой суете Лера умудряется находить возможность побыть женой и мамой. В 2018 году она родила мужу, хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию. Для супругов этот ребенок долгожданный.

Несмотря на огромную занятость, телеведущая умудрилась выкроить время на романтическую поездку в Рим с мужем. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" гламурная блондинка опубликовала несколько фотографий и видео, снятых в Вечном городе. В "Сторис" Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями. "Птички поют. Муж у меня немножко устал. А я бодра и весела", – сообщила довольная ведущая.

На заднем плане Игорь Макаров измученным голосом уточнил: "Восемь часов ходить!..". Однако Лера Кудрявцева его перебила: "Устал он ходить! Я бы еще ходила и ходила. Рим – мой любимый город".

Отметим, что вскоре с ведущей случилась серьезная неприятность – она отравилась. Причем чем конкретно, не знает она сама. "Вчера, ребята, траванулась непонятно чем. Гадаем до сих пор, что это могло быть: пицца, паста, шоколад, печенье и виноград. Пицца вряд ли, потому что она была с сыром, с рукколой, бризаоло – вяленое мясо. В общем, ребят, полоскало весь вечер, у меня никогда в жизни такого не было", – призналась чуть живая Лера Кудрявцева своим подписчикам. По словам ведущей, ей было так плохо, что в тот момент она думала, будто умирает.