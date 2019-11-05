Возбуждено дело о мошенничестве от имени Собчак

В Москве возбудили уголовное дело по факту мошенничества после нескольких розыгрышей призов от имени Ксении Собчак. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на АГН "Москва".
Полиции стало известно о конкурсах в конце октября, когда в одно из столичнх отделений обратилась москвичка – психолог частной практики. Она рассказала, что в Instagram проводился розыгрыш, устроенный Собчак, в котором она выиграла 116 тысяч рублей. Однако, чтобы их получить женщину попросили перевести комиссию – 139 рублей 46 копеек со своей банковской карты. Однако выигрыш она не получила.
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