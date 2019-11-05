Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа

В приложении "Сторис" своей странички в социальной сети "Инстаграм" Лера Кудрявцева выложила ряд видео и фото. Популярная ведущая сообщила, что устроила себе короткие каникулы – на три дня приехала в Рим. Компанию телеблондинке составил ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров.
Отметим, что у Леры рабочий график расписан на месяцы вперед. Ведь она является невероятно востребованной ведущей: Кудрявцева ведет несколько шоу по телеканалу НТВ, а также без нее не обходятся ни одни самые престижные концерты и фестивали.
Тем не менее, ради молодого мужа Кудрявцева забросила работу и отправилась с любимым за границу. Судя по публикациям, несколько дней отпуска Лера решила провести в познавательных экскурсиях по Риму. Супруги остановились в одном из самых дорогих отелей Вечного города. "Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться архитектурой, искусством, красотой", – написала счастливая Лера Кудрявцева.
Предполагается, что в это короткое путешествие ведущая и хоккеист маленькую дочь Машу не взяли. Хотя годовалую крошку супруги предпочитают брать с собой, не доверяя ее няням. Отметим, что после появления девочки на свет Лера Кудрявцева пыталась найти подходящую воспитательницу для дочери, даже кидала клич на своей страничке в Facebook. Но в итоге телеведущая отказалась от этого варианта. Говорят, с девочкой занимается бабушка. А еще маленькую Машу регулярно водят на развивающие занятия.
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