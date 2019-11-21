Десять лет скрывавший правду Соколовский решился на признание

Певец Влад Соколовский десять лет скрывал зависимость. Артист откровенно рассказал об этом в личном "Инстаграм".

По словам артиста, самые близкие знали, что он заядлый курильщик, однако от поклонников он таил вредную привычку. Знаменитость не хотела показывать плохой пример.

"Мало кто из вас знает: я курил почти десять лет. Были перерывы: то курил, то не курил. Естественно, старался не палиться, не позиционировать себя с сигаретой в зубах, не делать соответствующие фото и видео. Поэтому многие из вас даже не догадывались об этом", – поделился Влад Соколовский.

Вокалист признается, что какое-то время пытался убедить себя, что курение – это не проблема, якобы жизни оно не мешает. Однако неприятный запах табака изо рта, от рук и одежды постоянно напоминал об обратном.

"И еще есть такой нюанс: когда в паре один человек курит, а другой нет, то это тоже очень сложно. Целоваться с девушкой, которая только что затушила сигарету, неприятно на физическом уровне…" – заметил Влад Соколовский.

Артист постелено пришел к выводу, что курение – абсолютно бесполезное занятие. Помогло также знание о том, что вредная привычка пагубно влияет на связки и на здоровье в целом.

"Это моторика, это психосоматика, это привычки, но не более того. Большая проблема, когда люди закуривают стресс, они пытаются спастись сигаретой. Но стоит помнить, что это все у нас исключительно в голове..." - поделился Влад Соколовский.