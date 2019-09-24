Соколовский поблагодарил Дакоту после многострадального развода

Певец Влад Соколовский в своем микроблоге поблагодарил бывшую супругу Риту Дакота после тяжелого развода. Знаменитости смогли наладить отношения.



Сейчас Влад отправляется на гастроли. Даже в свой 28-ой день рождения звезда российской эстрады продолжает радовать поклонников выступлениями. Артист буквально на днях вернулся с отдыха в Пхукете и теперь готов зажигать на сцене.

Соколовский похвастался, что компанию в поездке ему составил отец. Правда, за разговорами у певца оставалось не так много времени, чтобы поделиться размышлениями касательно еще одного года жизни. Поэтому, как написала знаменитость в своем аккаунте в социальной сети "Инстаграм", рассказывать о переживаниях ему приходится прямо во время ночного перелета.

"Я знаю, что сегодня не будет ни минуты, чтобы сесть и сконцентрировано написать пару слов в свой день рождения, а сказать то хочется, поэтому пишу я его ночью, в самолете из Ростова в Москву, в потрясающей атмосфере, ближе к звездам (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", – рассказал Влад.

Он поблагодарил тех, кто многому научил его в жизни. Певец не обошел вниманием и бывшую супругу Риту Дакоту. Он отметил, что девушка подарила ему замечательную дочь.

"Спасибо Родителям за жизнь, спасибо Рите за самую любимую Дочь", – написала знаменитость.

Отметим, что после громкого бракоразводного процесса звезды смогли наладить отношения. В одном из интервью Дакота рассказывала, что никак не препятствует общению дочери с отцом.