Соблазнительная Татьяна Лазарева развлекается без мужа

Накануне телеведущая опубликовала ролик на своей странице в "Инстаграме". На видео она бежит по пляжу Болонья, который расположен в Малаге.
Целью записи было привлечение внимания к предстоящему мероприятию – "Ужину со смыслом". Татьяна устраивает его раз в месяц в тихом испанском городе. "Сама кайфую, и вроде людям нравится", – отметила Лазарева.
Поклонники обрадовались известию. Кроме того, их очень впечатлили формы звезды. "До чего же хороша – и фигура, и душа 👍🏻😃", "Попка – супер", "Шикарная женщина", – восхитились фанаты.
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