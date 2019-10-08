Люк Бессон взорвался из-за обвинений в изнасиловании

Не так давно культового режиссера и продюсера Люка Бессона обвинили в изнасиловании актрисы. Мужчина прокомментировал эти слухи.

Изначально иск против создателя "Артура и минипутов" направили еще в феврале 2019 года. Тогда снимавшаяся в его фильмах артистка Санд Ван Рой заявляла, что французский режиссер два года ее насиловал, угрожая удалить сцены с ней из своих кинолент.

Изначально прокуратура отклонила иск за неимением достаточного количества доказательств. В мае дело сдвинулось с мертвой точки, а недавно адвокат артистки сообщил, что 4 октября правоохранители развернули полномасштабное расследование обстоятельств произошедшего.

Впрочем, сам Люк Бессон отмечает, что он никогда не позволял себе плохо обращаться с женщинами. Кинематографист утверждает, что все обвинения против него – самое настоящее вранье. Зачем только оно нужно актрисе – не совсем ясно.

"Все это ложь от А до Я.Я никогда в своей жизни не насиловал женщину, я никогда не поднимал руку на женщину, я никогда не угрожал женщине, я никогда ни к чему физически или морально не принуждал женщину и никогда не подмешивал женщине наркотики", – рассказал Бессон Аполлине де Мальхербе в эфире телеканала BFM.TV.

Впрочем, он уточнил, что роман с бельгийско-голландской актрисой у него действительно был. Пара встречалась около двух лет, и режиссеру приходилось скрывать свои "похождения" от законной супруги.