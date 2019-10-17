Сына голливудского актера застрелили полицейские

В США помощник шерифа застрелил сына звезды Голливуда Рона Эли. Ранее тот убил свою мать.
По данным РИА ФАН, преступление произошло вечером в доме актера, расположенном в пригороде калифорнийского округа Санта-Барбара. Шериф заявил, что мужчина представлял угрозу, поэтому полицейские приняли решение застрелить его. Обстоятельства происшествия уточняются.
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