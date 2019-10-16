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Предполагаемого сына Цискаридзе разоблачила экстрасенс

Николай Цискаридзе. Фото: www.globallookpress.com
Парапсихолог, экстрасенс и таролог Наталья Копнева вывела 19-летнего актера Тимура Акперова на чистую воду. Она считает, что Николай Цискаридзе вовсе не его отец.
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По словам экстрасенса, юноша очень хочет доказать всем, что он внебрачный сын известного человека. Однако никаких родственных связей между мужчинами она не увидела.

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Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне

"Он просто бредит славой и старается хоть как-то приблизиться к успеху. Ему не остается ничего, кроме как рассказать всем, что он его сын. Но это вовсе не так", – цитирует Копневу WomanHit.ru. Таролог предположила, что Тимур Акперов глубоко одинок и даже несчастен.

По мнению экстрасенса, находясь в окружении актерской богемы или околосветской тусовки, парень просто хочет показать свою значимость. "В скором времени мы станем свидетелями противостояния его общественному мнению. Сам Цискаридзе более чем спокойно отнесется ко всему этому, а как только общественность начнет заступаться за юношу, отойдет на второй план", – заявила парапсихолог.

Копнева уверена, что вся эта скандальная история не будет иметь долгого продолжения и со временем сойдет на нет. "Про этого молодого человека мы уже ничего не услышим", – заключила экстрасенс.

Напомним, ранее Тимур Акперов из Азербайджана объявил себя внебрачным сыном звезды российского балета Николая Цискаридзе. Молодой человек выкладывает у себя в "Инстаграм" фотографии, на которых пытается показать сходство с известным танцором, а также публикует эмоциональные обращения Николаю Цискаридзе.

Автор: 16 октября 2019, 20:29
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