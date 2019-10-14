"Мы должны быть вместе": хам Зеленский упал в ноги Распутиной

Несколько лет назад на украинском телевидении произошел скандал. Певица Маша Распутина вспомнила подробности.

Инцидент произошел в 2010 году. Во время выступления российской знаменитости на телешоу "95-й квартал" команда Зеленского предложила ей поучаствовать в неприличном конкурсе. Гости программы должны были сделать для звезды бюстгальтер из пластиковых бутылок прямо на сцене.

Распутина сильно возмутилась. Зеленский попробовал спасти ситуацию, но все стало только хуже – Маше очень не понравились высказывания будущего президента Незалежной.

"Я оценила этот момент как специальную провокацию русской звезды. Перед съемками Зеленский зашел в мою гримерку. Я спросила: "Никаких провокаций не будет?" Он меня успокоил, что нет. Я же не знала, что в этом "95-м квартале" затрагивают низменные чувства и эмоции", – вспомнила артистка в интервью изданию "Собеседник".

Маша отметила, что в тот момент ей стоило развернуться и уйти, но по договору она была обязана исполнить две композиции. Распутина надеялась, что споет для публики, однако аудитория освистала ее во время спора с ведущим. Звезда стала защищаться, и в итоге ее поведение назвали скандальным.

Через год после случившегося Зеленский сделал шаг к примирению. Певица сидела с мужем в одном из столичных ресторанов, где их и заметил будущий президент Украины. Он подошел и извинился перед артисткой.

"Конечно, он в то время еще не знал, что будет президентом. Но если на этой должности он будет так же себя вести, как в случае со мной, это принесет много пользы для Украины. Украина, Россия и Белоруссия – это основной костяк славянства. И мы должны быть вместе", – подытожила Распутина.