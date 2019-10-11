"Все тот же клоун": Зеленский в забегаловке вызвал отвращение

Зеленский хотел показать себя мудрым оратором и лидером
нации, "а получится все тот же клоун", уверен общественник. По
его мнению, президент и его команда в очередной раз сели в лужу.
Формат общения с журналистами был прост: корреспонденты разделились на группы, у каждой было по 30 минут на беседу с президентом за одним столом. Этот демократичный вариант вышел главе государства боком, уверен Муратов.
"Зеленскому приходилось постоянно оправдываться и вертеться. Буквально как уж на сковороде!" – цитирует общественника "ПолитНавигатор".
Особенно возмутил Муратова ответ президента на вопрос о коррупции в его окружении. "Дело дошло до откровенного хамства – ответов в стиле "ты сам кто такой?" и "ответь за базар", – недоумевает общественник.
Общение с прессой обернулось скандалом, считает он. Украинцы, по его мнению, увидели "слугу народа" во всей красе. А больше всех взбесились националисты, когда увидели, что, едва встав из-за стола, Зеленский перешел с мовы на русский язык, добавил Муратов.
Зеленский: "Люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и вернет вместе с территориями."— Голос Мордора (@spacelordrock) October 10, 2019
Владимир, а они знают. Ваши бойцы регулярно напоминают им об этом минами и снарядами, а журналисты - обещаниями загнать в концлагеря.
Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон в одном из фуд-кортов Киева. Общение с прессой началось в 10:00, а закончилось к полуночи. Журналисты интересовались широким кругом вопросов – от ситуации в Донбассе до цен на продукты питания.
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