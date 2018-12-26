Попавшую впросак Семенович не пустили в самолет

Российская певица чуть не опоздала на концерт в Уфе. Анна Семенович не успела на нужный рейс, потому что забыла свой паспорт дома.

Телеведущая призналась, что забыла документы в первый раз в жизни. Она летает на самолете больше пятнадцати лет и раньше могла случайно оставить дома только одежду или другие личные мелочи. "Сначала меня обдала волна кипятка, потом начался какой-то приступ страха, который сменился злостью на мою бестолковость, потом я взяла себя в руки и начала быстро соображать, как мне сегодня попасть в Уфу…", – написала Анна Семенович на своей странице в Instagram.

Теперь звезда надеется успеть на другой рейс на 14 часов. Она уже отправила своего личного водителя за паспортом. Из произошедшего ведущая вынесла важный урок: теперь она будет собирать все вещи заранее, а не в последний момент. Анна пообещала, что успеет на концерт и порадует поклонников своими песнями. "Я обещаю успеть на концерт и провести его весело и задорно, чтоб все были счастливы и довольны", – заключила она.

Многие пользователи поддержали певицу Анну Семенович: "Аня, Вы тоже человек и можете где-то дать осечку. Все бывает, проблема не в этом, а в том, как быстро принять эффективное решение для ее устранения", "Пусть это будет у вас самым плохим в уходящем году!", "Вы живы и здоровы, а остальное можно исправить. Счастливого пути!", "Что Бог не делает – все к лучшему". Кто-то с иронией отметил, что так "незаметно подкрадывается склероз".